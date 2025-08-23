От фонариков до павербанков: как изменились цены на содержание тревожного чемодана

Война, блэкауты и информационные угрозы научили нас быть готовыми ко всему. И эта готовность имеет свою цену, причем в буквальном смысле.

Рынок товаров для выживания — от обычных батареек до сложных дозиметров — стал зеркалом наших коллективных страхов и потребностей.

Вместо стабильного курса он пережил настоящие американские горки: цены взлетали, падали, а затем снова стабилизировались, отражая каждый новый вызов. Об этом пишет издание texty.org.

Цены на фонарики, батарейки и павербанки взлетели

Когда осенью 2022 года российские ракеты начали массово атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, вся страна погрузилась во тьму. И именно тогда цены на самые простые источники света — фонарики и батарейки — стремительно поползли вверх.

Это была классическая история спроса и предложения: спрос был бешеный, а предложение из-за логистических сложностей отставало. Каждая пальчиковая батарейка становилась на вес золота, а фонарик — символом выживания.

Иная ситуация сложилась с павербанками. Их количество на рынке росло быстрее, чем спрос, благодаря чему цены на эти устройства вскоре стабилизировались и даже начали падать.

Это показывает, как насыщенность рынка может усмирить ценовую лихорадку. Интересно, что даже после окончания блэкаутов осенью 2023 года цены на батарейки оставались высокими.

Вероятно, это было результатом психологического эффекта: люди делали запасы, готовясь к непростой зиме, о которой постоянно предупреждали. Та же динамика, как мы увидели, повторилась и после летних отключений электроэнергии 2024 года.

Цены на дозиметры тоже начали расти

Информационные угрозы, связанные с Запорожской АЭС, вызвали новый виток паники, и это сразу отразилось на ценах.

В начале марта 2023 года, после сообщений о повреждении линий электропередачи, дозиметры стали одним из самых популярных товаров.

А пик спроса пришелся на конец мая, когда ГУР заявило о возможно российской провокации на станции.

Люди искали способ почувствовать контроль в ситуации, где не было никакого контроля. И только после того, как информационный фон улегся, цены на эти приборы начали постепенно снижаться.

В то же время компасы пережили своеобразное возрождение. Как полностью автономные, надежные и нечувствительные к радиации устройства, они стали символом базовой безопасности и возможности ориентироваться в любой ситуации.

Радиоприемники также были на пике популярности в первые месяцы российского вторжения, ведь были единственным источником информации при отсутствии интернета.

Так как эти товары долговечные, их не нужно покупать каждый год, что привело к постепенному снижению цен: склады наполнялись, а спрос уменьшался.

Вода — жизнь: гидраторы и фильтры

Доступ к чистой воде стал серьёзной проблемой для миллионов украинцев в начале полномасштабной войны.

По данным ЮНИСЕФ, весной 2022 года более 6 миллионов людей имели ограниченный доступ к питьевой воде. Это, конечно, вызвало резкий рост спроса на средства для очистки воды.

Но, как и в случае с дозиметрами, пик спроса на эти товары пришелся на момент наибольшей угрозы радиационного выброса, ведь чистая вода в такой ситуации — один из ключевых элементов выживания.

Похожая динамика наблюдалась и с товарами для хранения и переноса воды, такими как гидраторы и термосы.

Сегодня цены на них больше зависят от сезона, поскольку доступ к качественной воде улучшился, и они стали более универсальными товарами для туризма или спорта, а не только для выживания.

Если взглянуть на динамику цен комплексно, становится понятно, что они отражают не только экономические факторы, но и психологическое состояние общества.

Спрос на расходные материалы (батарейки) остается стабильным, а цены на них снижаются медленнее, чем на многоразовые товары (радиоприемники и компасы), так как последние быстро накапливаются на складах.

Каждая российская атака заставляет нас заботиться о собственной безопасности, и тревожный чемоданчик — лишь часть подготовки. С начала полномасштабной войны россияне запустили по мирным городам Украины тысячи ракет и дронов.

От ударной волны невозможно убежать, ведь она движется значительно быстрее человека. Поэтому главное — знать, как действовать в такой ситуации.

