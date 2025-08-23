Від ліхтариків до павербанків: як змінилися ціни на вміст тривожної валізи

Війна, блекаути та інформаційні загрози навчили нас бути готовими до всього. І ця готовність має свою ціну, причому в буквальному сенсі.

Ринок товарів для виживання — від звичайних батарейок до складних дозиметрів — став дзеркалом наших колективних страхів і потреб.

Замість стабільного курсу, він пережив справжні американські гірки: ціни злітали, падали, а потім знову стабілізувалися, відображаючи кожен новий виклик. Про це пише видання texty.org.

Ціна на ліхтарики, батарейки та павербанки злетіли

Коли восени 2022 року російські ракети почали масовано атакувати українську енергетичну інфраструктуру, вся країна занурилася у темряву. І саме тоді ціни на найпростіші джерела світла — ліхтарики та батарейки — стрімко поповзли вгору.

Це була класична історія попиту та пропозиції: попит був шалений, а пропозиція, через логістичні складнощі, відставала. Кожна пальчикова батарейка ставала на вагу золота, а ліхтарик — символом виживання.

Інша ситуація склалася з павербанками. Їх кількість на ринку зростала швидше, ніж попит, завдяки чому ціни на ці пристрої невдовзі стабілізувалися та навіть почали падати.

Це показує, як насиченість ринку може приборкати цінову лихоманку. Цікаво, що навіть після закінчення блекаутів восени 2023 року ціни на батарейки залишалися високими.

Ймовірно, це було результатом психологічного ефекту: люди накопичували запаси, готуючись до непростої зими, про яку постійно попереджали. Ця ж динаміка, як ми побачили, повторилася й після літніх знеструмлень 2024 року.

Ціна на дозиметри теж почали зростати

Інформаційні загрози, пов’язані з Запорізькою АЕС, спричинили новий виток паніки, і це негайно позначилося на цінах.

На початку березня 2023 року, після повідомлень про пошкодження ліній електропередач, дозиметри стали одним із найпопулярніших товарів.

А пік попиту припав на кінець травня, коли ГУР заявило про можливу російську провокацію на станції. Люди шукали спосіб відчути контроль у ситуації, де не було жодного контролю. І тільки після того, як інформаційне тло вляглося, ціни на ці прилади почали поступово знижуватися.

Водночас компаси пережили своєрідне відродження. Як повністю автономні, надійні та нечутливі до радіації пристрої, вони стали символом базової безпеки та можливості орієнтуватися у будь-якій ситуації.

Радіоприймачі також були на піку популярності у перші місяці російського вторгнення, адже були єдиним джерелом інформації у разі відсутності інтернету.

Оскільки ці товари є довговічними, їх не потрібно купувати щороку, що призвело до поступового зниження цін, бо склади наповнювалися, а попит зменшувався.

Вода — життя: гідратори та фільтри

Доступ до чистої води став серйозною проблемою для мільйонів українців на початку повномасштабної війни.

За даними ЮНІСЕФ, навесні 2022 року понад 6 мільйонів людей мали обмежений доступ до питної води. Це, звісно, спричинило різке зростання попиту на засоби для очищення води.

Але, як і у випадку з дозиметрами, пік попиту на ці товари припав на момент найбільшої загрози радіаційного викиду, адже чиста вода в такій ситуації — один із ключових елементів виживання.

Схожа динаміка спостерігалася і з товарами для зберігання та перенесення води, такими як гідратори та термоси.

Сьогодні ціни на них більше залежать від сезону, оскільки доступ до якісної води покращився, і вони стали більш універсальними товарами для туризму чи спорту, а не лише для виживання.

Якщо поглянути на динаміку цін комплексно, стає зрозуміло, що вони відображають не лише економічні чинники, але й психологічний стан суспільства.

Попит на витратні матеріали (батарейки) залишається стабільним, а ціни на них знижуються повільніше, ніж на багаторазові товари (радіоприймачі та компаси), оскільки останні швидко накопичуються на складах.

Кожна російська атака змушує нас дбати про власну безпеку, і тривожна валіза — лише частина підготовки. Від початку повномасштабної війни росіяни запустили по мирних містах України тисячі ракет і дронів.

Від вибухової хвилі неможливо втекти, адже вона рухається значно швидше за людину. Тому головне — знати, як діяти в такій ситуації.

