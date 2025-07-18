Для тебя Твоя безопасность

Пакунок школяра стал приманкой для мошенников: как не попасть в ловушку

Мария Дзюба, редактор сайта 18 июля 2025, 07:00
Пакунок школяра стал приманкой для мошенников: как не попасть в ловушку
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь