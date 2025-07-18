Пакунок школяра стал приманкой для мошенников: как не попасть в ловушку

Украинское правительство запускает новую программу поддержки семей с детьми, начиная с инициативы Пакунок школяра. Она предусматривает 5 тысяч гривен на подготовку будущих первоклассников.

Однако будь пристальным: в сети уже орудуют мошенники, использующие эту помощь для обмана.

Пакунок школяра: что это и для кого

По инициативе Президента, Правительство создало новый инструмент поддержки — Пакунок школяра. Эта программа поможет семьям, которые готовят детей в школу, ведь это существенная финансовая нагрузка.

Деньги можно будет потратить на канцелярские принадлежности, детскую одежду и обувь.

Размер выплаты: 5 тысяч гривен на каждого первоклассника.

Как получить: выплату получит один из родителей на банковскую карту со специальным режимом использования. Это означает, что деньги можно потратить только на товары, привязанные к специальным кодам продавцов, работающих со школьными товарами.

Цель программы: как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, это часть новаций, призванных поощрить украинцев оставаться жить и работать в Украине. Министр социальной политики Оксана Жолнович добавила, что это помощь “на протяжении всего периода взросления ребенка”.

Условие получения: выплата будет предоставлена, если ребенок пойдет учиться именно в украинскую школу на территории нашей страны.

Дети в заведениях: первоклассники, которые находятся в заведениях и еще не обрели свою семью, также получат эту помощь.

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Мошенническая схема с Пакунком школяра

Важно помнить, что инициатива Пакет школьника пока еще тестируется, и продолжаются последние доработки. Об официальном запуске программы сообщат, как только все будет готово.

Но злоумышленники уже рассылают фейковые сообщения о якобы начале выплат и пытаются выманить банковские данные родителей.

Не верь этим сообщениям!

Официальное уведомление: если ты зарегистрировал ребенка в первый класс украинской школы и пользуешься Дією, после старта инициативы тебе поступит соответствующее уведомление именно через приложение.

Предостережение: не переходи по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не предоставляй свои персональные данные непроверенным источникам.

Достоверная информация: будь в курсе актуальных и главное достоверных новостей об инициативе, следя за официальными сообщениями Минсоцполитики, Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства образования и науки Украины и Пенсионного фонда Украины.

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