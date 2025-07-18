Пакунок школяра став приманкою для шахраїв: як не потрапити в пастку

Український уряд запускає нову програму підтримки родин з дітьми, починаючи з ініціативи Пакунок школяра. Вона передбачає 5 тисяч гривень на підготовку майбутніх першокласників.

Однак, варто бути пильними: у мережі вже орудують шахраї, які використовують цю допомогу для обману.

Пакунок школяра: що це і для кого?

За ініціативи Президента, Уряд створив новий інструмент підтримки — Пакунок школяра. Ця програма допоможе родинам, які готують дітей до школи, адже це суттєве фінансове навантаження.

Гроші можна буде витратити на канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття.

Розмір виплати: 5 тисяч гривень на кожного першокласника.

Як отримати: виплату отримає один з батьків на банківську картку зі спеціальним режимом використання. Це означає, що гроші можна буде витратити лише на товари, прив’язані до спеціальних кодів продавців, які працюють зі шкільними товарами.

Мета програми: як зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, це частина новацій, покликаних заохотити українців залишатися жити та працювати в Україні. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович додала, що це допомога “протягом усього періоду дорослішання дитини”.

Умова отримання: виплату нададуть, якщо дитина піде навчатись саме до української школи на території нашої країни.

Діти в закладах: першокласники, які перебувають у закладах і ще не знайшли свою сім’ю, також отримають цю допомогу.

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Шахрайська схема з Пакунком школяра

Важливо пам’ятати, що ініціатива Пакунок школяра наразі ще тестується, і тривають останні доопрацювання. Про офіційний запуск програми повідомлять, щойно все буде готово.

Та зловмисники вже розсилають фейкові повідомлення про нібито початок виплат та намагаються виманити банківські дані батьків.

Не вір цим повідомленням!

Офіційне сповіщення: якщо ти зареєстрував/-ла дитину до першого класу української школи й користуєшся Дією, після старту ініціативи тобі надійде відповідне сповіщення саме через застосунок.

Застереження: не переходь за сумнівними посиланнями та ні в якому разі не надавай свої персональні дані неперевіреним джерелам.

Достовірна інформація: будь у курсі актуальних та головне достовірних новин про ініціативу, стежачи за офіційними повідомленнями Мінсоцполітики, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства освіти і науки України та Пенсійного фонду України.

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