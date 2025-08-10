Песчаная ловушка: почему игры в песке могут быть опасны за нападение акулы

Фото Pexels Игры в песке — одно из самых любимых детских развлечений на пляже.Дети строят замки, роют туннели и ямы, и даже взрослые с удовольствием к ним присоединяются. Однако то, что кажется невинной игрой, может таить в себе серьезную угрозу. Закапывание в песок может быть опасным для твоего здоровья и даже жизни, а риск погибнуть от обвала песка выше, чем от нападения акулы. Об этом пишет Dovidka.info.Почему песок так опасен Обвалы и удушье Песок — это не пух. Он осыпается под углом более 33 градусов, а сооружения из влажного песка, высыхая на солнце, быстро теряют прочность. Даже небольшой холм может обрушиться, перекрыв ребенку грудь, шею или лицо. Песчаные туннели обваливаются мгновенно и, что самое страшное, бесшумно. Ребенок, засыпанный песком, не сможет выбраться самостоятельно, поскольку песок очень плотный и тяжелый. Внутренние травмы Вес песка огромен. Яма глубиной 1,5 метра создает давление около 700 кг. Этого давления достаточно, чтобы сломать позвоночник, вызвать травмы сердца, печени или привести к потере сознания. Даже несколько десятков килограммов песка могут вызвать сдавливание грудной клетки или живота. Фото: Pexels Удушье Если песок попадет в рот, нос или дыхательные пути, может наступить удушье или аспирация. В отличие от лавин, в песке не образуются “воздушные карманы”. Песок, осыпаясь, заполняет все доступное пространство и крадет кислород. У тебя есть всего несколько минут, чтобы спасти человека от удушья. Перегрев и обезвоживание В жаркую погоду тело, засыпанное песком, быстрее нагревается и теряет влагу, что может привести к тепловому удару. Читать по теме 12 км пляжей и тишина: почему стоит выбрать Черноморск вместо Одессы Черноморск – спокойный курорт вблизи Одессы с чистыми пляжами, развитой инфраструктурой и развлечениями для всей семьи. Правила безопасности на пляже Чтобы отдых был не только веселым, но и безопасным, соблюдай простые правила. Разрешай закапывать ноги только по щиколотку и только под присмотром взрослых. Не рой глубоких ям и туннелей. Строй лабиринты и небольшие замки, но без детей внутри. Лепи классические пасочки из песка. Постоянно присматривай за детьми, особенно на людных пляжах. Фото: Pexels Песок опасен не только на пляже Не разрешай детям играть в кучах строительного песка. Избегай отдыха на песчаных карьерах и берегах озер, где добывали песок. Там также возможны обвалы, а песок может затянуть на дно. Если в песочницу завезли новую гору песка, требуй, чтобы работники ее разровняли, и только тогда разрешай детям играть. Что делать, если обвал песка уже произошел Немедленно вызови спасателей (101 или 112). Как можно быстрее освободи лицо и грудь человека, чтобы обеспечить дыхание. Раскапывай песок руками или мягким инструментом, чтобы не травмировать пострадавшего. Действуй осторожно, чтобы не спровоцировать новый обвал. Не вытаскивай пострадавшего резко. Если человек не дышит, начни искусственное дыхание до прибытия медиков. Если нет пульса и дыхания, проведи сердечно-легочную реанимацию. Десятки пляжей в Украине остаются закрытыми для купания в 2025 году из-за заминирования, опасной воды или отсутствия спасателей. Вікна рассказали, где купаться запрещено. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Отдых Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter