Песчаная ловушка: почему игры в песке могут быть опасны за нападение акулы

Удушье

Если песок попадет в рот, нос или дыхательные пути, может наступить удушье или аспирация. В отличие от лавин, в песке не образуются “воздушные карманы”.

Песок, осыпаясь, заполняет все доступное пространство и крадет кислород. У тебя есть всего несколько минут, чтобы спасти человека от удушья.

Перегрев и обезвоживание

В жаркую погоду тело, засыпанное песком, быстрее нагревается и теряет влагу, что может привести к тепловому удару.

Правила безопасности на пляже

Чтобы отдых был не только веселым, но и безопасным, соблюдай простые правила.

Разрешай закапывать ноги только по щиколотку и только под присмотром взрослых. Не рой глубоких ям и туннелей. Строй лабиринты и небольшие замки, но без детей внутри. Лепи классические пасочки из песка. Постоянно присматривай за детьми, особенно на людных пляжах.

Песок опасен не только на пляже

Не разрешай детям играть в кучах строительного песка. Избегай отдыха на песчаных карьерах и берегах озер, где добывали песок. Там также возможны обвалы, а песок может затянуть на дно. Если в песочницу завезли новую гору песка, требуй, чтобы работники ее разровняли, и только тогда разрешай детям играть.

Что делать, если обвал песка уже произошел

Немедленно вызови спасателей (101 или 112). Как можно быстрее освободи лицо и грудь человека, чтобы обеспечить дыхание. Раскапывай песок руками или мягким инструментом, чтобы не травмировать пострадавшего. Действуй осторожно, чтобы не спровоцировать новый обвал. Не вытаскивай пострадавшего резко. Если человек не дышит, начни искусственное дыхание до прибытия медиков. Если нет пульса и дыхания, проведи сердечно-легочную реанимацию.