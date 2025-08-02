12 км пляжей и тишина: почему стоит выбрать Черноморск вместо Одессы

Фото Pexels Хочешь отдохнуть у моря, но устал от суеты Одессы? Тогда тебе понравится в Черноморске! Этот небольшой городок, который когда-то был Ильичевском, находится всего в 30 километрах от большого города. Здесь царит покой и уют, идеально подходящий для семейного отдыха. Даже одесситы часто приезжают сюда на выходные, чтобы просто отдохнуть от безумного ритма жизни. Где остановиться и сколько это в Черноморске 2025 Найти жилье в Черноморске – не проблема. Вариантов множество: от баз отдыха и гостиниц до уютных домиков в приватном секторе. Вот приблизительные цены на жилье на отдых в Черноморске 2025 году (за сутки): Номер на двоих в июне обойдется от 2400 грн, а в разгар сезона (июль-август) – от 3000 грн. На базах отдыха можно найти варианты от 250 грн с человека. Номера в гостевых домах у моря начинаются от 300 грн. Отдельный домик можно арендовать от 1600 грн. Помните, что это лишь ориентировочные цены, и они могут изменяться в зависимости от расположения, условий проживания и спроса. Фото: Pexels Читать по теме Температура воды в Одессе в августе 2025: когда комфортнее всего купаться в море Рассказываем, как будет меняться температура воды в Одессе в августе 2025 года. Черноморск открытые пляжи 2025 Черноморск может похвастаться широкими песчаными пляжами, общая протяженность которых около 12 километров.В Черноморске открыт для купания Центральный городской пляж. Вход на него абсолютно бесплатный. Также, в городе есть несколько других пляжей, включая Радужный, Юбилейный, Дикий, Замшевый и Пляж с трубами. Однако, не все из них могут быть официально разрешены для купания. Для более точной информации о работе пляжей и их статусе, рекомендуется обращаться к местным властям или службам пляжного отдыха Черноморска. Там есть все, что нужно для хорошего отдыха: кафе, горки для детей, катамараны, души, туалеты, кабинки для переодевания, а еще можно взять напрокат шезлонг. Интересный факт: центральный пляж Черноморска имеет международную награду Голубой флаг. Это значит, что вода здесь чистая и безопасная для купания. Кроме того, город буквально утопает в зелени. Здесь много парков, скверов и аллей, где можно спрятаться от летней жары. Поэтому отдых в Черноморске может стать для тебя временем, которое наполняет ресурсом. Хотя Черноморск и молодой курорт, но инфраструктура здесь развита отлично: есть магазины, рынки, рестораны и развлечения на любой вкус. Фото: Pexels Развлечения для всех Черноморск – идеальное место, чтобы расслабиться. Но если тебе хочется чего-нибудь активного, здесь тоже найдется, чем заняться. Можно поиграть в волейбол, теннис, сходить в яхт-клуб или дайвинг-центр. А для настоящих экстремалов есть даже возможность прыгнуть с парашютом. Если же ты любишь культурный отдых, посети Черноморский музей изобразительных искусств. Или отправляйся на экскурсию в Одессу или в соседнюю Грибовку, где есть свой аквапарк и дельфинарий. Раньше мы рассказывали, где в Украине можно безопасно поплавать летом 2025 года – собрали актуальные направления для отдыха на море. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Отдых, Одесская область Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter