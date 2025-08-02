12 км пляжів та тиша: чому варто вибрати Чорноморськ замість Одеси

Хочеш відпочити біля моря, але втомився від метушні Одеси? Тоді тобі точно сподобається в Чорноморську! Це невеличке містечко, що колись було Іллічівськом, знаходиться всього за 30 кілометрів від великого міста.

Тут панує спокій і затишок, що ідеально підходить для сімейного відпочинку. Навіть одесити часто приїжджають сюди на вихідні, щоб просто відпочити від шаленого ритму життя.

Де зупинитися і які ціни на відпочинок в Чорноморську 2025

Знайти житло в Чорноморську — не проблема. Варіантів безліч: від баз відпочинку та готелів до затишних будиночків у приватному секторі.

Ось приблизні ціни на відпочинок у Чорноморську 2025 році (за добу):

Номер на двох у червні обійдеться від 2400 грн, а у розпал сезону (липень-серпень) — від 3000 грн.

На базах відпочинку можна знайти варіанти від 250 грн з людини.

Номери в гостьових будинках поблизу моря починаються від 300 грн.

Окремий будиночок можна орендувати від 1600 грн.

Пам’ятай, що це лише орієнтовні ціни, і вони можуть змінюватися залежно від розташування, умов проживання та попиту на відпочинок у Чорноморську 2025.

Чорноморськ пляжі 2025

Чорноморськ може похвалитися широкими піщаними пляжами, загальна довжина яких близько 12 км.

У Чорноморську відкрито для купання Центральний міський пляж. Вхід на нього абсолютно безкоштовний. Також, у місті є кілька інших пляжів, включаючи Райдужний, Ювілейний, Дикий, Замшевий та Пляж з трубами.

Однак, не всі з них можуть бути офіційно дозволені для купання.Для більш точної інформації про роботу пляжів та їх статус, рекомендується звертатися до місцевої влади або служб пляжного відпочинку Чорноморська.

Там є все, що потрібно для гарного відпочинку у Чорноморську: кафе, дитячі гірки, катамарани, душі, туалети, кабінки для перевдягання, а ще можна взяти напрокат шезлонг.

Цікавий факт: центральний пляж Чорноморська має міжнародну нагороду Блакитний прапор. Це означає, що вода тут чиста й безпечна для купання.

Крім того, місто буквально потопає в зелені. Тут багато парків, скверів і алей, де можна сховатися від літньої спеки.

Хоча Чорноморськ і молодий курорт, але інфраструктура тут розвинена на відмінно: є магазини, ринки, ресторани й розваги на будь-який смак.

Розваги для всіх

Чорноморськ — ідеальне місце, щоб розслабитися. Але якщо тобі хочеться чогось активного, тут теж знайдеться, чим зайнятися.

Можна пограти у волейбол, теніс, сходити в яхт-клуб або дайвінг-центр. А для справжніх екстремалів є навіть можливість стрибнути з парашутом.

Якщо ж ти любиш культурний відпочинок, завітай до Чорноморського музею образотворчих мистецтв. Або ж вирушай на екскурсію до Одеси чи в сусідню Грибівку, де є свій аквапарк і дельфінарій.

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