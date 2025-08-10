Піщана пастка: чому ігри в піску можуть бути небезпечнішими, ніж напад акули

Ігри в піску — одна з найулюбленіших дитячих розваг на пляжі.

Діти будують замки, риють тунелі та ями, і навіть дорослі із задоволенням до них приєднуються. Однак те, що здається невинною грою, може приховувати серйозну загрозу.

Закопування в пісок може бути небезпечним для здоров’я і навіть життя, а ризик загинути від обвалу піску вищий, ніж від нападу акули. Про це пише Dovidka.info.

Чому пісок такий небезпечний

Обвали та задуха

Пісок — не пух. Він осипається під кутом понад 33 градуси, а споруди з вологого піску, висихаючи на сонці, швидко втрачають міцність.

Навіть невелика купа може обвалитися, перекривши дитині груди, шию чи обличчя. Піщані тунелі обвалюються миттєво і, що найгірше, безшумно.

Дитина, засипана піском, не зможе вибратися самостійно, оскільки пісок дуже щільний і важкий.

Внутрішні травми

Вага піску величезна. Яма завглибшки 1,5 метра створює тиск близько 700 кг.

Цього тиску достатньо, щоб зламати хребет, спричинити травми серця, печінки або призвести до втрати свідомості. Навіть кілька десятків кілограмів піску можуть стиснути грудну клітку або живіт.

Удушення

Якщо пісок потрапляє в рот, ніс або дихальні шляхи, може настати задуха або аспірація. На відміну від лавин, у піску не утворюються “повітряні кишені”.

Пісок, осипаючись, заповнює весь доступний простір і краде кисень. У тебе є лише лічені хвилини, щоб врятувати людину від удушення.

Перегрів і зневоднення

У спекотну погоду тіло дитини, засипане піском, швидше нагрівається і втрачає вологу, що може призвести до теплового удару.

Правила безпеки на пляжі

Щоб відпочинок був не тільки веселим, а й безпечним, дотримуйся простих правил.

Дозволяй закопувати ноги лише до щиколоток і тільки під наглядом дорослих. Не рий глибоких ям і тунелів. Будуй лабіринти та невеликі замки, але без дітей усередині. Ліпи класичні пасочки з піску. Постійно наглядай за дітьми, особливо на людних пляжах.

Пісок небезпечний не лише на пляжі

Не дозволяй дітям гратися в купах будівельного піску. Уникай відпочинку на піщаних кар’єрах і берегах озер, де добували пісок. Там також можливі обвали, а пісок може затягнути на дно. Якщо в пісочницю завезли нову гору піску, вимагай, щоб працівники її розрівняли, і тільки тоді дозволяй дітям гратися.

Що робити, якщо обвал піску вже стався

Негайно виклич рятувальників (101 або 112). Якомога швидше звільни обличчя і груди людини, щоб забезпечити дихання. Розкопуй пісок руками або м’яким інструментом, щоб не травмувати постраждалого. Дій обережно, щоб не спровокувати новий зсув. Не витягуй постраждалого різко. Якщо людина не дихає, розпочни штучне дихання до прибуття медиків. Якщо немає пульсу і дихання, проведи серцево-легеневу реанімацію.

