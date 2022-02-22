Признание Путиным “Л/ДНР” и реакция Украины. Самые важные новости 21 февраля

Если твое утро тоже начинается с новостной ленты, чтобы оставаться в курсе, подборка важнейших событий предыдущих суток точно будет для тебя полезной.
Вікна публикуют дайджест событий, которые произошли в Украине и мире в понедельник, 21 февраля.
А еще — призвал украинцев сохранять спокойствие, ведь сейчас причин для хаотических действий нет.
Как только мы увидим изменение ситуации, рост рисков — вы обо всем этом будете знать, — заверил президент.
Как только мы увидим изменение ситуации, рост рисков — вы обо всем этом будете знать, — заверил президент.
Производство ведется по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (Посягательство на территориальную целостность и независимость Украины);
С соответствующей инициативой выступили также французский лидер Эммануэль Макрон и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель;
На фоне последних событий российский рубль показал рекордное падение. Впервые курс доллара в России пробил отметку в 80 руб;
А утром вторника, 22 февраля, на 91 году жизни скончался украинский литературовед и диссидент Иван Дзюба.
Напомним, накануне Вікна вместе с военными и чиновниками развенчивали фейки российской пропаганды.