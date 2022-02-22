Признание Путиным “Л/ДНР” и реакция Украины. Самые важные новости 21 февраля

Если твое утро тоже начинается с новостной ленты, чтобы оставаться в курсе, подборка важнейших событий предыдущих суток точно будет для тебя полезной.

Вікна публикуют дайджест событий, которые произошли в Украине и мире в понедельник, 21 февраля.

Российский президент Владимир Путин признал независимость так называемых Л/ДНР. Это означает, что Россия в одностороннем порядке разрывает Минские договоренности;

Президент Украины Владимир Зеленский записал срочное видеообращение из-за признания Россией псевдореспублик на Донбассе. Он подчеркнул, что соответствующим решением Россия легализует свои войска, которые находились на Донбассе фактически с 2014 года.

А еще — призвал украинцев сохранять спокойствие, ведь сейчас причин для хаотических действий нет.

Как только мы увидим изменение ситуации, рост рисков — вы обо всем этом будете знать, — заверил президент.

Офис генпрокурора Украины открыл уголовное производство из-за призыва изменить границы Украины на Совбезе РФ.

Производство ведется по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (Посягательство на территориальную целостность и независимость Украины);

Официальный Киев требует созвать Совбез ООН из-за признания Россией независимости “Л/ДНР”.

С соответствующей инициативой выступили также французский лидер Эммануэль Макрон и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель;

В общей сложности более десяти западных стран осудили признание Россией самопровозглашенных республик на украинском Донбассе. Больше о реакции мирового сообщества смотрите в материале по ссылке;

На фоне последних событий российский рубль показал рекордное падение . Впервые курс доллара в России пробил отметку в 80 руб;

А утром вторника, 22 февраля, на 91 году жизни скончался украинский литературовед и диссидент Иван Дзюба.

Напомним, накануне Вікна вместе с военными и чиновниками развенчивали фейки российской пропаганды.