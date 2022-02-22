Визнання Путіним “Л/ДНР” та реакція України: найважливіші новини 21 лютого

Якщо твій ранок теж починається зі стрічки новин, аби залишатися в курсі, підбірка найважливіших подій попередньої доби точно стане у пригоді.

Вікна публікують дайджест подій, що сталися у понеділок, 21 лютого.

Російський президент Володимир Путін визнав незалежність так званих Л/ДНР. Відтак Росія в односторонньому порядку розриває Мінські домовленості;

Президент України Володимир Зеленський записав термінове відеозвернення через визнання Росією псевдореспублік на Донбасі. Він наголосив, що відповідним рішенням Росія легалізує свої війська, які перебували на Донбасі фактично з 2014 року. А ще — закликав українців не панікувати, адже зараз причин для хаотичних дій немає.

Щойно ми побачимо зміну ситуації, зростання ризиків — ви про це знатимете, — запевнив президент.

Офіс генпрокурора України відкрив кримінальне провадження через заклики змінити кордони України на Радбезі РФ.

Провадження ведеться за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу (Посягання на територіальну цілісність та незалежність України).

Київ вимагає скликати Радбез ООН через визнання Росією незалежності “Л/ДНР”.

З відповідною ініціативою виступили також французький лідер Емманюель Макрон та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Загалом більш як десять західних країн засудили визнання Росією самопроголошених республік на українському Донбасі. Більше про реакцію світу на дії російської влади дивіться за посиланням.

На тлі останніх подій російський рубль стрімко обвалився . Уперше курс долара в Росії пробив позначку 80 руб.

. Уперше курс долара в Росії пробив позначку 80 руб. А ранком вівторка, 22 лютого на 91 році життя, помер український літературознавець і дисидент Іван Дзюба.

Нагадаємо, напередодні Вікна разом із військовими та високопосадовцями розвінчували фейки російської пропаганди.