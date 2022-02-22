Визнання Путіним “Л/ДНР” та реакція України: найважливіші новини 21 лютого

Якщо твій ранок теж починається зі стрічки новин, аби залишатися в курсі, підбірка найважливіших подій попередньої доби точно стане у пригоді.
Вікна публікують дайджест подій, що сталися у понеділок, 21 лютого.
Президент України Володимир Зеленський записав термінове відеозвернення через визнання Росією псевдореспублік на Донбасі. Він наголосив, що відповідним рішенням Росія легалізує свої війська, які перебували на Донбасі фактично з 2014 року. А ще — закликав українців не панікувати, адже зараз причин для хаотичних дій немає.
Щойно ми побачимо зміну ситуації, зростання ризиків — ви про це знатимете, — запевнив президент.
Щойно ми побачимо зміну ситуації, зростання ризиків — ви про це знатимете, — запевнив президент.
Провадження ведеться за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу (Посягання на територіальну цілісність та незалежність України).
З відповідною ініціативою виступили також французький лідер Емманюель Макрон та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
А ранком вівторка, 22 лютого на 91 році життя, помер український літературознавець і дисидент Іван Дзюба.
Нагадаємо, напередодні Вікна разом із військовими та високопосадовцями розвінчували фейки російської пропаганди.