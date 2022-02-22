Перша реакція світової спільноти на визнання Путіним “ЛДНР”

Якою була реакція світу на визнання Путіним “ЛДНР”. Так, на визнання Росією окупованих районів уже відреагували у Єврокомісії та Європейській раді.

Керівники інститутів Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн заявили, що сталося грубе порушення міжнародного права.

Спілка відреагує на санкції проти причетних до створення незаконного акту. Першу реакцію також дали Польща та Велика Британія.

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