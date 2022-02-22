Первая реакция мирового сообщества на признание Путиным “ЛДНР”

Какой была реакция мира на признание Путиным “ЛДНР”. Так, на признание Россией оккупированных районов уже отреагировали в Еврокомиссии и Европейском Совете.

Руководители институтов Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляен заявили, что произошло грубое нарушение международного права.

Союз отреагирует на санкции против причастных к созданию незаконного акта. Первую реакцию также дали Польша и Великобритания.

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