Родительство

Начала пить в 14, потому что было грустно и трудно жить. Детский алкоголизм: как он проявляется и как помочь подростку

Диана Просяник, редактор сайта 11 мая 2024, 20:00
Детский алкоголизм
Фото: Pexels

Больше новостей
энн хэтэуэй фильмы
Энн Хэтэуэй: фильмы с американской актрисой, которые отлично подойдут для просмотра вечером
Большая пятерка Евровидения
Большая пятерка Евровидения — страны, которым гарантировано автоматическое участие в финале конкурса
Тетраамелия
Рожденные без конечностей. Тетраамелия: что это такое, причины появления и можно ли вылечить
сколько можно хранить борщ в холодильнике
Один, три или даже пять дней? Сколько можно хранить борщ в холодильнике
Смотреть больше

Материалы по теме

як вберегти дитину-підлітка від поганої компанії
“Мой ребенок-подросток связался с плохой компанией: как его уберечь?”
Кризис самореализаци
Не можешь найти свой путь. Что такое кризис самореализации, почему возникает и как его пережить
як допомогти людині при панічній атаці
Психолог рассказала, как помочь при панических атаках взрослым и детям
Як поєднувати вино та сир
Сыр и вино — лучшие друзья. Рассказываем, как правильно совмещать эту пару

Видео
Карта боевых действий в Украине

Карта боевых действий 11 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 10 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
9 травня день в історії
Почему именно 9 мая Россия отмечает День победы и когда начали проводить парады на Красной площади
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 9 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:02:50
ГВС
Дают родным возможность похоронить своих героев… Как происходит поиск погибших бойцов
0:16:37
валютные ограничения
Нацбанк снимает валютные ограничения: как это повлияет на экономику — объясняет глава НБУ
0:04:18
Як Росія приписує переогу 9 травня собі
Правда против русской пропаганды. Как Россия присваивает все лавры победы во Второй мировой войне
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
0:13:26
Внесок України у Другу світову війну — як Росія присвоює перемогу собі
Черная сторона победы во Второй мировой — как и почему Россия умалчивает “неудобные” страницы истории
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 8 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
як вберегти дитину-підлітка від поганої компанії
Читать дальше
“Мой ребенок-подросток связался с плохой компанией: как его уберечь?”

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь