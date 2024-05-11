Начала пить в 14, потому что было грустно и трудно жить. Детский алкоголизм: как он проявляется и как помочь подростку

В 2019 году в ЮНИСЕФ провели исследование, согласно которому 85,7% всех опрошенных подростков в течение своей жизни употребляли алкоголь хотя бы один раз. 46,3% употребляли алкогольные напитки в своей жизни более десяти раз, то есть это почти половина опрошенных подростков.

Одной из таких в свое время была 39-летняя Евгения Цибульская. Сейчас у женщины здоровые отношения с алкоголем, однако так было не всегда. В возрасте 14 лет Евгения впервые почувствовала как это — быть в состоянии алкогольного опьянения. И с того момента девушка регулярно употребляла алкогольные напитки. Подробнее ее историю рассказали в издании Наш Киев.

Детский алкоголизм: как все начиналось

В школьные годы девушка была одной из лучших в своей школе, а поступив в университет едва закончила его. В течение 15 лет у Евгении была алкогольная зависимость, чем она портила свое здоровье и будущее. Однако ей удалось признать свою проблему и побороть ее. Сейчас женщина работает психологом и помогает другим бороться.

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Евгения в подростковом возрасте испытывала сильнейший уровень тревожности. Но у девушки не было проблем в общении со сверстниками, она хорошо училась. У ее мамы был тиранический характер, и этот факт оставил обиды и по сей день.

Убежать от реальности и оскорблений — распространенная история среди подростков.

Евгения начала употреблять алкоголь, потому что ей было очень грустно и тяжело жить. Впервые она попробовала спиртное в 9 или 10 классе.

Тогда я почувствовала такую легкость! Тревога исчезла, я подумала, что это будет моим новым хобби.

Впоследствии Евгения стала инициатором вечеринок с выпивкой в компании своих друзей. Потом они стали пить вдвоем с подругой, которая была на три года младше.

Сначала подростки пили примерно два раза в неделю. Тогда это была дешевая водка и фанта. Затем Евгения перешла на пиво. Проблем в этом женщина на тот момент не видела, ведь большинство подростков в этот период знакомились с алкоголем.

Однако существовала существенная проблема, которую Евгения осознала лишь спустя много лет. Позже, в один из понедельников, когда не было никаких мероприятий и все клубы были закрыты, она поняла, что ищет компанию, чтобы вместе выпить.

Поскольку я никогда не пила в одиночку, это как бы было доказательством, что у меня нет зависимости. Алкоголики же пьют сами, а я — нет. Значит, у меня все еще хорошо, — считала тогда Евгения.

Окружающие видели зависимость Евгении. Но родители никак не реагировали на то, что девушка приходила домой навеселе. Евгении вспоминает, что тогда это было трудно не заметить, но родители не уделили этому внимания. И в этом тоже была проблема.

Как вылечиться от алкоголизма

Евгения осознала, что нуждается в помощи, когда рядом появились правильные люди. В 25 лет она начала групповую гештальттерапию, где поняла, что ее алкоголизм — это не отдельная проблема, а следствие чего-то еще.

Поэтому девушка начала искать причину зависимости. Она обращалась к эзотерике, йоге и медитации, строила карьеру. Однако ответов не получила. Поэтому в 30 лет Евгения обратилась к психотерапевту, чтобы индивидуально проработать свою проблему.

Тогда ей диагностировали депрессию. Евгения начала принимать антидепрессанты, и ее тревожность через несколько месяцев исчезла.

Наконец стало понятно: вот почему я была зависимой.

Сейчас уже десять лет Евгения поддерживает здоровые отношения с алкоголем, позволяя себе время от времени один бокал. Но не более. Тем не менее Евгения говорит, что пока она дошла до этого, то потеряла много времени, денег и здоровья.

Сейчас я понимаю, что медленно себя убивала, а последствия этого могли быть очень трагическими.

Детский алкоголизм: как родителям выявить проблему

Психиатр Кристина Живаго отмечает, что алкогольная зависимость может возникать даже у детей из семей, где употребление алкоголя не является обычным делом.

Родителям сейчас стоит быть особенно внимательными, ведь война повлияла на количество случаев злоупотребления алкоголя подростками.

По ее словам, важно сейчас особенно внимательно относиться к поведению детей. Ведь социальная изоляция, переезды, потеря стабильности и ограниченный доступ к активной жизни негативно сказываются на ментальном состоянии и могут способствовать деструктивному поведению.

Врач подчеркивает, что проблемы с алкоголем у детей можно обнаружить через эмоциональные изменения. Ребенок может:

стать подавленным;

потерять интерес к привычным занятиям;

эмоционально реагировать.

Также снижение школьной успеваемости может быть сигналом наличия проблем.

Что делать, если ребенок страдает алкоголизмом

Кристина Живаго советует прежде всего провести доверительный разговор с ребенком. Важно не осуждать и обвинять подростка, и объяснить, что его принимают и стремятся помочь.

Далее следует обратиться к детскому психиатру или наркологу, провести медицинское обследование у семейного врача.

Также родители должны узнать детали повседневной жизни ребенка, в частности, о друзьях, ситуацию с учебой и в школе.

Следующим шагом будет привлечение психолога, который занимается коррекцией проблемы алкогольной зависимости у детей. Ребенку и родителям важно придерживаться рекомендаций, которые предоставит специалист.

Также важно уточнить, если беседа с ребенком не удастся, то врачи или психолог помогут в этом. Нередко психиатр диагностирует у ребенка не только алкоголизм, но и депрессию. В таком случае назначают антидепрессанты.

Своевременные медикаментозная терапия и психотерапия дадут длительный качественный результат, нужно только не бояться сделать первый шаг, — отмечает Кристина Живаго.

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