Почала пити у 14, бо було сумно та важко жити. Дитячий алкоголізм: як він проявляється та як допомогти підлітку

У 2019 році у ЮНІСЕФ провели дослідження, згідно з яким 85,7% усіх опитаних підлітків упродовж свого життя вживали алкоголь хоча б один раз. 46,3% вживали алкогольні напої у своєму житті понад десять разів, тобто, це майже половина опитаних підлітків.

Однією з таких свого часу була 39-річна Євгенія Цибульська. Нині у жінки здорові стосунки з алкоголем, проте так було не завжди. У віці 14 років Євгенія вперше відчула як це — бути у стані алкогольного сп’яніння. І з того моменту дівчина регулярно вживала. Детальніше її історію розповіли у виданні Наш Київ.

Дитячий алкоголізм: як усе починалося

У шкільні роки дівчина була однією з найкращих у своїй школі, а вступивши до університету, ледь закінчила його. Протягом 15 років Євгенія мала алкогольну залежність, чим псувала своє здоров’я та майбутнє. Однак їй вдалося визнати свою проблему та побороти її. Нині жінка працює психологинею та допомагає іншим боротися.

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Євгенія у підлітковому віці відчувала сильний рівень тривожності. Хоча вона не мала проблем у спілкуванні з однолітками та добре навчалася. Мама жінки була доволі тиранічною, її виховання травмувало дівчину. Втекти від реальності та образ — розповсюджена історія серед підлітків.

Євгенія почала вживати алкоголь, бо їй було дуже сумно та важко жити. Вперше вона спробувала спиртне у 9 чи 10 класі.

Тоді я відчула таку легкість! Тривога зникла, я подумала, що це буде моїм новим хобі.

Згодом Євгенія стала ініціатором вечірок із випивкою в компанії своїх друзів. Але найчастіше стала пити удвох із подругою, яка була на три роки молодша.

Спочатку підлітки пили приблизно два рази на тиждень. Тоді це була дешева горілка та фанта. Потім Євгенія перейшла на пиво. Проблем у цьому жінка на той момент не бачила, адже більшість підлітків знайомилися з алкоголем у цей період.

Наявність залежності Євгенія усвідомила лише через багато років. В один із понеділків, коли не було ніяких заходів і всі клуби були закриті, вона зрозуміла, що шукає компанію, щоб разом випити.

Оскільки я ніколи не пила наодинці, це ніби було доказом, що у мене немає залежності. Алкоголіки ж п’ють самі, а я — ні. Отже, у мене все ще добре, — вважала тоді Євгенія.

Близькі бачили залежність Євгенії. Але батьки ніяк не реагували на те, що дівчина приходила додому напідпитку. Євгенія згадує, що тоді це було важко не помітити, але батьки не приділили цьому уваги. І у цьому теж була проблема.

Як вилікуватися від алкоголізму

Євгенія усвідомила, що потребує допомоги, коли поруч з’явилися правильні люди. У 25 років вона почала групову гештальттерапію, де зрозуміла, що її алкоголізм — це не окрема проблема, а наслідок чогось іще.

Тож дівчина почала шукати причину залежності. Вона зверталася до езотерики, йоги та медитації, будувала кар’єру. Однак відповідей не отримала. Тож у 30 років Євгенія звернулася до психотерапевта, щоб індивідуально пропрацювати свою проблему.

Тоді їй діагностували депресію. Євгенія почала приймати антидепресанти, і її тривожність через кілька місяців зникла.

Нарешті стало зрозуміло: от чому я була залежною.

Зараз вже десять років Євгенія підтримує здорові відносини з алкоголем, дозволяючи собі ас від часу один келих. Але не більше. Проте, Євгенія каже, поки вона дійшла до цього, то втратила багато часу, грошей і здоров’я.

Зараз я розумію, що повільно себе вбивала, а наслідки цього могли бути дуже трагічними.

Дитячий алкоголізм: як батькам виявити проблему

Психіатриня Христина Живаго зазначає, що алкогольна залежність може виникати навіть у дітей з сімей, де вживання алкоголю не є звичайною справою.

Батькам нині варто бути особливо уважними, адже війна вплинула на кількість випадків зловживання підлітками алкоголю.

За її словами, важливо зараз особливо уважно ставитися до поведінки дітей. Адже соціальна ізоляція, переїзди, втрата стабільності та обмежений доступ до активного життя негативно позначаються на ментальному стані та можуть сприяти деструктивній поведінці.

Лікарка підкреслює, що проблеми з алкоголем у дітей можна виявити через емоційні зміни. Дитина може:

стати пригніченою;

втратити інтерес до звичних занять;

емоційно реагувати.

Також сигналом наявності проблем може бути зниження шкільної успішності.

Що робити, якщо дитина страждає на алкоголізм

Христина Живаго радить передусім провести довірливу розмову з підлітком. Важливо не засуджувати і не звинувачувати дитину, а пояснити, що її приймають та прагнуть допомогти.

Далі варто звернутися до дитячого психіатра чи нарколога, провести медичне обстеження у сімейного лікаря.

Також батьки мають дізнатися деталі повсякденного життя дитини, зокрема про друзів, ситуацію з навчанням та у школі.

Наступним кроком буде залучення психолога, який займається корекцією проблеми алкогольної залежності у дітей. Дитині та батькам важливо дотримуватися рекомендацій, які надасть спеціаліст.

Також важливо уточнити, якщо бесіда з дитиною не вдасться. Тоді лікарі чи психолог допоможуть у цьому. Нерідко психіатр діагностує у дитини не лише алкоголізм, а й депресію. В такому випадку назначають антидепресанти.

Вчасні медикаментозна терапія та психотерапія дадуть тривалий якісний результат, потрібно тільки не боятися зробити перший крок, — наголошує Христина Живаго.

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