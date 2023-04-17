Інтерв'ю
Ексклюзив

Чого хочуть підлітки? Як стати їм опорою під час війни та чи бажають вони відбудовувати країну — це мають читати всі

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 17 Квітня 2023, 18:30
Підлітки під час війни
Фото: Getty Images

Ексклюзиви
Як розвантажити гардероб
Час влаштовувати розхламлення: п’ять кроків, які змусять гардероб працювати на тебе
Вірус папіломи людини - що це, симптоми, лікування, профілактика
Чи є статеве життя з вірусом папіломи людини? Гінекологиня про діагноз ВПЛ та його лікування
Великодні традиції ведучих ICTV
Похід до церкви, сімейний обід та битви крашанками — ведучі ICTV про свої великодні традиції
Alena Omargalieva
Присвята усім жінкам, які чекають своїх чоловіків з війни: Alena Omargalieva про нову пісню На краю
Дивитись більше

Більше новин
Що робити, якщо дитина проковтнула маленький предмет
Діти такі швидкі, не можна за ними встигнути. Що робити, якщо малеча проковтнула маленький предмет
Відеоспостереження у школі
Для контролю території навколо: у київських школах встановлюватимуть відеонагляд
Кривдили дівчат
Одного з “організаторів” вечірок, на яких кривдили дівчат, вже взяли під варту — розслідування триває
В якій валюті краще зберігати гроші — стан економіки у квітні 2023
Матимеш хороший прибуток. Економісти назвали валюту, в якій краще зберігати кошти
Дивитись більше

Матеріали по темі

статеве виховання
Знати — оберігати: українці підтримали петицію про обов‘язкове статеве виховання у школах
Операції для ЗСУ
100 безкоштовних операцій на очі за три місяці! Допоможи захисникам повернути зір
шелтер
Проект Ко-Хати: як в Івано-Франківську облаштовують житло для переселенців
Чого хочуть підлітки? Як стати їм опорою під час війни та чи бажають вони відбудовувати країну — це мають читати всі
Заспівав Червону руту в центрі Києва! Зірка кантрі-музики Бред Пейслі приїхав підтримати українців

Відео
0:12:57
Наталія Гуменюк

У передчутті контрнаступу ЗСУ: як росіяни на Півдні оборонні рубежі зводять
0:07:06
Карта бойових дій в Україні 17.04.2023 онлайн
Відбивати десятки атак, тримати оборону та знищувати ворога: карта бойових дій в Україні 17 квітня в режимі онлайн
0:02:02
Карта бойових дій в Україні 16.04.2023 онлайн
Ще один ворожий літак більше не злетить, а окупанти не прокинуться: карта бойових дій в Україні 16 квітня в режимі онлайн
0:02:02
Порятунок тварин з Бахмута
З Бахмута від обстрілів врятували півтисячі корів: тварин прихистив фермер
0:02:32
Бійчині ТрО розписали крашанки для дитячого реабілітаційного центру
Я роблю це від душі — у Запоріжжі бійчині ТрО розписали крашанки для діток з реабілітаційного центру
0:04:31
Історія дружби військового та пса з Авдіївки
Він все зрозумів… Після звістки про смерть господаря пса паралізувало
0:14:12
Коли чекати українського контрнаступу
Коли чекати українського контрнаступу, чи вдасться ЗСУ утримати Бахмут? Прогноз Грабського та Гетьмана
0:03:30
Смаколики для ЗСУ
Паски та ковбаски. На Прикарпатті готують смаколики для бійців
0:04:32
Операції для ЗСУ
100 безкоштовних операцій на очі за три місяці! Допоможи захисникам повернути зір
Карта бойових дій в Україні 15.04.2023 онлайн
Росіяни атакують на сході та обороняються на півдні: карта бойових дій в Україні 15 квітня в режимі онлайн
Більше відео
Кулеба
Читати далі
Не ти крутий, а країна, яку ти представляєш — Кулеба про перевинайдення дипломатії та власні емоції

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь