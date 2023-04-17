Чего хотят подростки? Как стать им опорой во время войны и желают ли они восстанавливать страну — это нужно читать всем

Благотворительный фонд Клуб Добродіїв в рамках сотрудничества с гуманитарной организацией Plan International провел всеукраинское социологическое исследование Подростки и их жизнь во время войны: настроения, ценности, будущее. Опрос проводился среди подростков 13-19 лет со всей Украины, и его целью было изучение того, что больше всего беспокоит молодежь, какая поддержка им необходима, как они видят свою реализацию и планируют будущее.

Исследование показало, что, несмотря на то, что война является ключевой причиной беспокойства подростков, большинство из них верят в себя, в собственные силы и стремятся к самореализации. Однако молодежь хочет большей поддержке своих начинаний. Результаты исследования важны для родителей, преподавателей и просто для каждого из нас, чтобы понимать потребности и желания молодежи в Украине, а значит — будущего страны.

Поэтому я дополнительно пообщалась с основательницей и руководительницей Клуба Добродіїв Марией Артеменко об украинских подростках и их мечтах, поддержке семей во время войны против России и на что каждому из нас стоит обратить внимание, чтобы не только поддержать молодежь, но и сделать вклад на десятилетия вперед.

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— Для начала, расскажите, пожалуйста, читателям подробнее о деятельности Клуба Добродіїв во время войны.

— Благотворительный фонд Клуб Добродіїв во время войны занимается двумя основными направлениями:

Первое – это срочная помощь семьям с детьми на грани выживания. Мы передаем помощь семьям, выехавшим с оккупированных территорий, прифронтовых территорий и одиноким мамам, папам, опекунам. Для нас эти категории наиболее уязвимы сейчас, потому что они потеряли все.

Поддерживаем продуктами, базовой гигиеной, а также простой радостью детства. В каждую посылку добавляем альбомы, фломастеры, карандаши и т.д. Мы верим, что детство должно быть даже во время войны.

Второе наше направление — это эмоциональная поддержка, офлайн активности и поддержка детей, пострадавших от войны.

Мы хотим дать им инструменты, чтобы они могли работать со своими состояниями через творчество, через оффлайн события, образовательные интенсивы, стали ощущать определенную точку опоры, развиваться даже во время войны.

Подростки – наше будущее. Мы проводим социологические исследования, чтобы точно знать, что нужно им, как формировать наши программы, чтобы быть максимально эффективными.

В общем, фан-клуб Добродіїв очень сильно вырос за год полномасштабной войны. Я решила действовать не смотря ни на что и сделать все от себя возможное, чтобы поддержать детей в Украине.

И через год мы выросли с пяти до 25 человек в команде. Более 300 волонтеров вовлечены в нашу деятельность. В прошлом году мы нафандрейзили более миллиона долларов и помогли более 50 000 детям. В этом году мы планируем помочь сотням тысяч детей.

— Как изменилась ситуация с образованием детей во время пандемии и войны? Что об этом говорят сами дети?

— В первую очередь, наше исследование показало, что дети очень устали от онлайна. Covid загнал их в онлайн, война усугубила эту ситуацию. Дети даже скучают по учителям. Также отмечали на фокус-группах, что уровень знаний очень сильно снизился, что учителя также устали от онлайна и, по их мнению, они стали менее креативны.

Обучение онлайн – это другое обучение, и это должны быть другие подходы, что не всегда сейчас интересно подросткам с точки зрения получения знаний.

— Что Вы думаете о принудительной депортации детей из опасных зон и отказе родителей перевозить детей в безопасное место?

— Моя позиция такова: нужно переезжать, вывозить максимально с прифронтовых территорий. Я положительно отношусь к принудительной депортации детей вместе с семьями. Единственное, принудительная история — ведь это не только о том, чтобы заставить уехать.

Государство должно обеспечить социальную поддержку и услуги, при которых люди будут готовы уезжать и не оправдаются их главные предубеждения, что они проедут на вокзалы, просто будут стоять и не знать, что делать.

Поэтому если говорить о принуждении, то у людей есть определенные предубеждения: они могут быть абсурдными, нравиться вам или мне не нравиться, но люди боятся. Они не уезжают, потому что считают, что где-то им может быть страшнее, есть неопределенность строить жизнь заново.

В этой ситуации всегда хочется подчеркнуть, что мы действительно не должны бросить этих людей, а обеспечить в сотрудничестве с ОО или БФ. Идеально, чтобы это обеспечивало само государство. Надо до конца доводить семью, чтобы куда-то селить, были базовые условия и их подталкивали развиваться.

— О чем мечтают украинские дети во время войны?

— В первую очередь о победе. Исследования показали, что подростки хотят быть частью восстановления, частью Победы. Более 43% участвовали в волонтерстве.

Они все видят, чувствуют, знают и очень хотели бы приближать победу наравне со взрослыми. Кроме того, молодежь хочет уже зарабатывать, потому что они видят, как сложно их семьям. Они хотят поддерживать свои семьи и готовы идти на работу.

Это интересный момент, чтобы обратить внимание и, возможно, действительно есть бизнесы, которым актуальны такие молодые, заряженные и мотивированные люди, готовые работать. Чтобы это было связано с теми скиллами детей, которые они могут предложить.

У нас также был вопрос важный: какая помощь для молодежи наиболее актуальна. Так что на первом месте — это гаджеты. И в самом деле, чтобы технологии и сервисы развивались в Украине, нужно покрывать те семьи, которые не имеют вообще возможности купить телефон или планшет.

Поэтому гаджеты для обучения и вообще для самореализации детей — это важная потребность, которую отметили очень много подростков. Кроме того, они отметили, что для них очень важны офлайн-активности, то есть коммуникация, новые сообщества.

— Какие меры предпринимает фонд для поддержки психологического здоровья подростков, пострадавших от войны?

— Мы были одними из первых, кто запустил офлайн активность в столице после деоккупации Киевской области. Формат, когда дети могут через творчество бороться со своими стрессами, сработал. Арт-терапия – это признанный метод, чтобы помочь детям в тех или иных сложных эмоциональных ситуациях.

Мы создали благодаря поддержке Plan International 4200 боксов. Это 10 кг творческих активностей для рисования, лепки, взаимодействия. К примеру, арт-терапевты посоветовали положить не только разного размера бумагу для рисования, но и альбом с черными листьями, чтобы темные бумажки дети раскрашивали насыщенными цветами и добавляли вообще цвета в жизнь.

Мы также помогаем закрывать базовые потребности, ведь, чтобы думать об образовании, развитии, вообще становиться на ноги, нужно хотя бы иметь базовую возможность поесть, обеспечить свое здоровье и спать в тепле.

Поэтому, конечно, когда мы получаем обратную связь на наши посылки срочной помощи: “Наконец-то получили от вас коробочку, и сегодня мой ребенок и семья уснет не голоден” — это нас очень сильно поражает.

Видим большой вызов и спрос в этом. Например, регистрация на 4 000 анкет закрывается всего за 4 минуты. Люди действительно находятся в беде.

— Какую ценность несет для страны и украинских родителей опрос подростков во время войны?

— На самом деле это big data, где мы видим не просто какое-то представление, а можем наблюдать определенные тенденции. Мне кажется, что это определенный голос и проекция нашего будущего: во что верят подростки, как они видят свою реализацию.

Это исследование будет полезным для учителей, родителей, для представителей общественных и благотворительных организаций, для государственного сектора, чтобы построить свои проекты, сервисы и решения, учитывая голос подростков.

Кстати, очень крутая фраза, квинтэссенция вообще: ничего для подростков без подростков.

— Что бы Вы еще хотели добавить касательно подростков в Украине во время войны и в мирные времена?

— Мне кажется, что очень сильно вдохновляют и отражают реальное состояние оставшиеся подростки в Украине. Они видят себя в Украине. Мы можем бок о бок с ними отстаивать, строить нашу страну. Есть много моментов, на которые следует обратить внимание, дискуссионных, где нужно искать определенные решения.

Исследование, по-моему, показало, что молодежь очень сознательная, проактивная. И даже когда они говорят, что главный барьер — это лень — здесь действительно о сознании.

То есть ты понимаешь, что у тебя что-то чего-то нет, потому что ты ленишься. Если ты хочешь что-нибудь получить, тебе нужно действовать. Это о высоком уровне самосознания. Очень надеюсь, что эти настроения и желания у них останется надолго.

А мы будем думать, как это усиливать, давать простор для реализации в наших проектах и в целом в государстве, потому что это действительно мотивированные, глубокие люди, которые хотят быть наравне со взрослыми в восстановлении страны. Это вдохновляет, и нам есть с чем работать.

Раньше у нас также выходил полезный материал с психологом о том, как родителям построить доверительные отношения с подростками.

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