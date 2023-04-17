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Чего хотят подростки? Как стать им опорой во время войны и желают ли они восстанавливать страну — это нужно читать всем

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 17 апреля 2023, 18:30
Підлітки під час війни
Фото: Getty Images

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