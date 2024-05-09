Две ГЭС выведены из эксплуатации в результате обстрелов России — детали

Две ГЭС выведены из эксплуатации из-за обстрелов российских террористов 8 мая. Об этом сообщили в Укргидроэнерго. Подробности нанесенных повреждений объектам инфраструктуры рассказываем далее.
8 мая, во время утренних обстрелов критической инфраструктуры, значительные поражения были нанесены объектам гидроэнергетики, сообщают в Укргидроэнерго.
Враг продолжает массированно атаковать и уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, нанося разрушительные целенаправленные удары, — заявили в представительстве компании.
Враг продолжает массированно атаковать и уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, нанося разрушительные целенаправленные удары, — заявили в представительстве компании.
По состоянию на 9 мая вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует ремонта, обновления и значительных финансовых средств.
— Сейчас поддержка, помощь и решительные действия международного сообщества как никогда очень важны, — говорится в сообщении.
Напомним, что в Укрэнерго также сообщалось, что 8 мая произошли массированные атаки на другие объекты энергетики.
Пострадали объекты энергетической инфраструктуры в Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Львовской областях.
Есть повреждения оборудования на одном из объектов Укрэнерго в центральном регионе. Также пострадал объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.
За последние несколько месяцев россияне полностью уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области и Змиевскую ТЭС в Харьковской области. В настоящее время быстрое возобновление работы этих объектов невозможно.
О последствиях разрушения Трипольской ТЭС мы рассказывали раньше.
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