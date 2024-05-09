Две ГЭС выведены из эксплуатации в результате обстрелов России — детали

Две ГЭС выведены из эксплуатации из-за обстрелов российских террористов 8 мая. Об этом сообщили в Укргидроэнерго. Подробности нанесенных повреждений объектам инфраструктуры рассказываем далее.

Две ГЭС выведены из эксплуатации — что известно

8 мая, во время утренних обстрелов критической инфраструктуры, значительные поражения были нанесены объектам гидроэнергетики, сообщают в Укргидроэнерго.

Враг продолжает массированно атаковать и уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, нанося разрушительные целенаправленные удары, — заявили в представительстве компании.

По состоянию на 9 мая вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует ремонта, обновления и значительных финансовых средств.

Сейчас также смотрят

— Сейчас поддержка, помощь и решительные действия международного сообщества как никогда очень важны, — говорится в сообщении.

Напомним, что в Укрэнерго также сообщалось, что 8 мая произошли массированные атаки на другие объекты энергетики.

Пострадали объекты энергетической инфраструктуры в Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Львовской областях.

Есть повреждения оборудования на одном из объектов Укрэнерго в центральном регионе. Также пострадал объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.

За последние несколько месяцев россияне полностью уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области и Змиевскую ТЭС в Харьковской области. В настоящее время быстрое возобновление работы этих объектов невозможно.

О последствиях разрушения Трипольской ТЭС мы рассказывали раньше.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.