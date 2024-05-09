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Дві ГЕС виведені з експлуатації внаслідок обстрілів Росії — деталі

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 09 Травня 2024, 13:35
Дві ГЕС виведені з експлуатації
Фото: Pexels

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