Дві ГЕС виведені з експлуатації внаслідок обстрілів Росії — деталі

Дві ГЕС виведені з експлуатації через обстріли російських терористів 8 травня. Про це повідомили в Укргідроенерго. Подробиці завданих ушкоджень об’єктам інфраструктури розповідаємо далі.

Дві ГЕС виведені з експлуатації — що відомо

8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано обʼєктам гідроенергетики, повідомляють в Укргідроенерго.

Ворог продовжує масовано атакувати й знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів, — заявили у представництві компанії.

Станом на 9 травня вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує ремонту, відновлення і значних фінансових коштів.

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— Нині підтримка, допомога і рішучі дії міжнародної спільноти як ніколи надзвичайно важливі, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Укренерго також повідомляли, що 8 травня відбулися масовані атаки на інші об’єкти енергетики.

Відомо, що постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській, Львівській областях.

Є пошкодження обладнання на одному з обʼєктів Укренерго в центральному регіоні. Також постраждав обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі Львівської області.

За останні декілька місяців росіяни повністю знищили Трипільську ТЕС на Київщині та Зміївську ТЕС на Харківщині. Наразі швидке відновлення роботи цих об’єктів неможливе.

Про наслідки руйнування Трипільської ТЕС ми розповідали раніше.

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