Женщины и дети, освобожденные из российского плена, получат помощь до 80 тыс. грн — как подать запрос

Если тебя освободили из российского плена или ты знаешь ребенка, которого спасли и он потерял обоих родителей, можно получить денежную помощь до 80 тыс. грн. Помощью занимается фонд имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого.

Помощь 80 тыс. грн для освобожденных из плена — кто может получить

Денежную помощь могут получить:

Дети до 18 лет, которые в результате войны потеряли обоих родителей или одного, который был единственным опекуном. Женщины, освобожденные из российского плена.

Размер материальной помощи для детей-сирот — 720 злотых (около 5750 грн) ежемесячно до декабря 2022 года. Для спасшихся из российского плена женщин до 10 000 злотых (примерно 79 950 грн).

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Денежная помощь будет начисляться в гривнях исключительно на банковский счет заявителя.

Денежная помощь 80 тыс. грн — как подать заявку

Чтобы получить денежную помощь до 80 тыс. грн, нужно подать заявку по ссылке. Заявки принимаются до 30 ноября 2022 года или до момента исчерпания средств фонда.

В заявлении тебе нужно будет указать:

ФИО претендента на денежную помощь. Выбрать категорию (женщина, освобожденная из плена, или ребенок-сирота). Скан документа, удостоверяющего личность, документ, подтверждающий смерть родителей, право на попечительство, копию письма из Национального информационного бюро об освобождении из плена. Электронную почту. Контактный номер. Адрес проживания заявителя. Описать происшествия гибели родителей. Описать состояние здоровья и материальные трудности.

Кроме денежной помощи фонд дает возможность получить психологическую помощь и реабилитационную поездку в Польшу (заявки на них можно подать до 20 сентября 2022 года).

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