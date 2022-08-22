Женщины и дети, освобожденные из российского плена, получат помощь до 80 тыс. грн — как подать запрос

Если тебя освободили из российского плена или ты знаешь ребенка, которого спасли и он потерял обоих родителей, можно получить денежную помощь до 80 тыс. грн. Помощью занимается фонд имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого.
Денежную помощь могут получить:
Размер материальной помощи для детей-сирот — 720 злотых (около 5750 грн) ежемесячно до декабря 2022 года. Для спасшихся из российского плена женщин до 10 000 злотых (примерно 79 950 грн).
Материальная помощь для женщин является одноразовой.
Денежная помощь будет начисляться в гривнях исключительно на банковский счет заявителя.
Чтобы получить денежную помощь до 80 тыс. грн, нужно подать заявку по ссылке. Заявки принимаются до 30 ноября 2022 года или до момента исчерпания средств фонда.
В заявлении тебе нужно будет указать:
Кроме денежной помощи фонд дает возможность получить психологическую помощь и реабилитационную поездку в Польшу (заявки на них можно подать до 20 сентября 2022 года).
Ранее мы рассказывали, как пенсионеры могут получить денежную помощь от ООН.
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