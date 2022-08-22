Економія

Жінки та діти, звільнені з російського полону, отримають допомогу до 80 тис. грн — як подати запит

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 22 Серпня 2022, 15:00
80 тисяч гривень отримають звільнені з полону: як отримати виплату
Фото: Unsplash

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