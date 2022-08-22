Жінки та діти, звільнені з російського полону, отримають допомогу до 80 тис. грн — як подати запит

Якщо тебе звільнили з російського полону або ти знаєш дитину, яку врятували і вона втратила обох батьків, можна отримати грошову допомогу до 80 тис. грн. Допомогою займається фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького.
Грошову допомогу можуть отримати:
Розмір матеріальної допомоги для дітей-сиріт — 720 злотих (приблизно 5750 грн) щомісяця до грудня 2022 року. Для жінок, які врятувалися з російського полону, — до 10 000 злотих (приблизно 79 950 грн).
Матеріальна допомога для жінок є одноразовою.
Грошова допомога нараховуватиметься в гривнях виключно на банківський рахунок заявника.
Щоб отримати грошову допомогу до 80 тис. грн, потрібно подати заявку за посиланням. Заявки приймаються до 30 листопада 2022 року або до моменту вичерпання коштів фонду.
У заяві тобі буде необхідно вказати:
Окрім грошової допомоги, фонд дає можливість отримати психологічну допомогу та реабілітаційну поїздку до Польщі (заявки на них можна подати до 20 вересня 2022 року).
Раніше ми розповідали, як пенсіонери можуть отримати грошову допомогу від ООН.
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