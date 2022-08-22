Жінки та діти, звільнені з російського полону, отримають допомогу до 80 тис. грн — як подати запит

Якщо тебе звільнили з російського полону або ти знаєш дитину, яку врятували і вона втратила обох батьків, можна отримати грошову допомогу до 80 тис. грн. Допомогою займається фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького.

Допомога 80 тис. грн для звільнених з полону — хто може отримати

Грошову допомогу можуть отримати:

Діти до 18 років, які внаслідок війни втратили обох батьків чи одного, який був єдиним опікуном. Жінки, звільнені з російського полону.

Розмір матеріальної допомоги для дітей-сиріт — 720 злотих (приблизно 5750 грн) щомісяця до грудня 2022 року. Для жінок, які врятувалися з російського полону, — до 10 000 злотих (приблизно 79 950 грн).

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Матеріальна допомога для жінок є одноразовою.

Грошова допомога нараховуватиметься в гривнях виключно на банківський рахунок заявника.

Грошова допомога 80 тис. грн — як подати заявку

Щоб отримати грошову допомогу до 80 тис. грн, потрібно подати заявку за посиланням. Заявки приймаються до 30 листопада 2022 року або до моменту вичерпання коштів фонду.

У заяві тобі буде необхідно вказати:

ПІБ претендента на грошову допомогу. Обрати категорію (жінка, звільнена з полону, чи дитина-сирота). Скан документа, що посвідчує особу, документ, що підтверджує смерть батьків, право на опікунство, копію листа з Національного інформаційного бюро про звільнення з полону. Електронну пошту. Контактний номер. Адресу проживання заявника. Описати обставини смерті батьків. Описати стан здоров’я та наявні матеріальні труднощі.

Окрім грошової допомоги, фонд дає можливість отримати психологічну допомогу та реабілітаційну поїздку до Польщі (заявки на них можна подати до 20 вересня 2022 року).

Раніше ми розповідали, як пенсіонери можуть отримати грошову допомогу від ООН.

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