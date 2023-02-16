Чешская помощь от организации Человек в беде: кто и на каких условиях может получить финансовую поддержку

Пострадавшие от войны украинцы могут получать финансовую помощь от международных организаций. В частности, такую возможность предоставляет чешская гуманитарная организация Человек в беде.

Получить выплаты можно будет через ПриватБанк. Об этом сообщает финучреждение. Читай подробнее, кто и на каких условиях может получить финансовую поддержку.

Кто может получить помощь от чешской организации

Программа многоцелевой денежной помощи гуманитарной организации Человек в беде рассчитана на:

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вынужденно перемещенных лиц из зоны боевых действий;

лиц, потерявших или у которых повреждено жилье;

лиц, проживающих вблизи линии фронта;

лиц, предоставляющих убежище для ВПЛ.

Как получить выплаты от организации Человек в беде

Выплаты в размере 2 220 грн на одного человека будут предоставляться одним траншем в течение трех месяцев до июля 2023 года.

Средства будут переводить на банковскую карту, зарегистрированную в Минсоцполитики через платежную систему PrivatMoney.

Если же зарегистрированной банковской карты нет или неправильно указаны реквизиты, то человек получает SMS-сообщение с контрольным номером перевода PrivatMoney.

Получить пособие через платежную систему PrivatMoney с контрольным номером можно:

в Приват24;

в ТСО;

в банкомате отделения ПриватБанка;

по телефону 3700 — на карточку ПриватБанка.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив по горячей линии организации Человек в беде по номеру 0 800 210 174 или написав на электронную почту hotline.ukr@peopleinneed.net.

Справка: чешская гуманитарная организация Человек в беде (People in Need) начала свою работу в Украине в 2003 году. С февраля 2022 года она развернула проекты в 23 областях нашей страны.

Организация помогает пострадавшим от войны, предоставляя необходимые продовольственные и промышленные товары, средства гигиены.

Также Человек в беде помогает в восстановлении жилья, оказывает психосоциальную поддержку и денежную помощь украинцам.

Количество переселенцев в Украине постоянно растет, ведь люди решаются выезжать из прифронтовых и опасных зон. Поддерживают беженцев как украинские органы власти, так и благотворительные организации и фонды.

Новая денежная помощь 2200 грн для ВПЛ уже доступна для внутренне перемещенных лиц. Читай подробно об условиях получения финансовой поддержки.

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