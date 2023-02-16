Чеська допомога від організації Людина в біді: хто і на яких умовах може отримати фінансову підтримку

Постраждалі від війни українці можуть отримувати фінансову допомогу від міжнародних організацій. Зокрема таку можливість надає чеська гуманітарна організація Людина в біді.

Отримати виплати можна буде через ПриватБанк. Про це повідомляє фінустанова. Читай детальніше,

Хто може отримати допомогу від чеської організації

Програма багатоцільової грошової допомоги гуманітарної організації Людина в біді розрахована на:

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вимушено переміщених осіб із зони бойових дій;

осіб, які втратили або у яких пошкоджено житло;

осіб, які проживають поблизу лінії фронту;

осіб, які надають прихисток для ВПО.

Як отримати виплати від організації Людина в біді

Виплати розміром 2 220 грн на одну особу надаватимуться одним траншем протягом трьох місяців до липня 2023 року.

Кошти переказуватимуть на банківську картку, зареєстровану в Мінсоцполітики через платіжну систему PrivatMoney.

Якщо ж зареєстрованої банківської картки немає або неправильно вказано реквізити, то людина отримує СМС-повідомлення з контрольним номером переказу PrivatMoney.

Отримати допомогу через платіжну систему PrivatMoney з контрольним номером можна:

у Приват24;

у ТСО;

у банкоматі відділення ПриватБанк;

за телефоном 3700 — на картку ПриватБанку.

Додаткову інформацію можна отримати, зателефонувавши на гарячу лінію організації Людина в біді за номером 0 800 210 174 або написавши на електронну пошту hotline.ukr@peopleinneed.net.

Довідково: чеська гуманітарна організація Людина в біді (People in Need) почала свою роботу в Україні у 2003 році. З лютого 2022 року вона розгорнула проекти у 23 областях нашої країни.

Організація допомагає постраждалим від війни, надаючи необхідні продовольчі та промислові товари, засоби гігієни.

Також Людина в біді допомагає у відновленні житла, надає психосоціальну підтримку та грошову допомогу українцям.

Кількість переселенців в Україні постійно збільшується, адже люди наважуються виїздити з прифронтових та небезпечних зон. Підтримують біженців як українські органи влади, так і благодійні організації та фонди.

Нова грошова допомога 2200 грн для ВПО вже доступна для внутрішньо переміщених осіб. Читай детально про умови отримання фінансової підтримки.

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