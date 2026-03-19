Дизель дорожает: какая цена на АЗС 19 марта 2026 года

По состоянию на 19 марта 2026 года топливо в Украине подорожало. Причина – война в Ираке и проблемы с поставками нефти, из-за чего её стало меньше на мировом рынке.

Из-за этого растут цены на бензин и дизель.

Что с ценой на дизель 19 марта 2026

На украинских АЗС снова немного подорожало топливо. Бензин А-95 и А-95+ подорожал примерно на 1 грн за литр, бензин А-100 также вырос на 1 грн.

Дизель и дизель+ стали дороже в среднем на 1 грн за литр.

А вот автогаз почти не изменился – в большинстве сетей цены остались стабильными, а в одной даже немного упали на 43 копейки. Кроме того, в трёх сетях цены на все виды топлива не изменились вовсе.

Почему меняется цена на дизель

Цены на дизель в Украине растут, потому что дорожает нефть в мире. Причина – война в Иране и нестабильность в Персидском заливе: боевые действия повредили нефтяные месторождения и пути доставки, особенно в Ормузском проливе, через который идёт большая часть экспорта.

Из-за этого нефти стало меньше, и её цена резко выросла. Так как сырое топливо – это стратегический товар, любые перебои сразу отражаются на ценах в Украине и Европе.

Антимонопольный комитет Украины пояснил, что цены на бензин и дизель государство не контролирует — они формируются рынком. Украинский рынок полностью зависит от импорта нефтепродуктов.

Так что подорожание дизеля ощущает вся страна. Он нужен грузовикам, сельхозтехнике и общественному транспорту, а рост цен на топливо сразу бьёт по стоимости перевозок, услуг и даже продуктов в магазинах.

Большинство топлива Украина импортирует из ЕС, потому что собственные крупные НПЗ были разрушены войной с Россией. Поэтому мировые цены на нефть сразу отражаются на украинских АЗС.

