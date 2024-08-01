Квартиры в Киеве снова дорожают: реально ли сейчас купить жилье в столице

Цены на недвижимость в Киеве растут. Средняя стоимость квадратного метра в первичке с января 2024 выросла с 49,2 тыс. грн до 51,2 тыс. грн. Такие данные приводит OBOZ.UA. Рассказываем, во сколько может обойтись квартира в Киеве в 2024 году.

Цены на квартиры в Киеве растут — что стоит знать

На вторичном рынке средняя стоимость квартир немного упала — с $63 тыс. в январе до $60 тыс. в августе 2024 года за однокомнатную. Стоимость жилья зависит от расположения, этажа, вида из окна, класса самого ЖК, инфраструктуры рядом.

В недорогих комплексах с домами панельных типов без охраны средняя стоимость квадратного метра составляет $980. Жилье комфорт-класса стартует от $1040 за квадратный метр, бизнес-класса от $1760, а премиум — примерно $2670 за квадратный метр.

Большинство новостроек сейчас — класса комфорт.

На вторичном рынке тоже лидирует жилье класса комфорт, и самыми дорогими вторичками являются дореволюционные исторические дома в центре города со стоимостью $2200 за квадратный метр.

Новостройки дорожают после ввода в эксплуатацию. Спрос на дешевые хрущевки сохраняется среди старшего поколения. Риэлтор Максим объяснил, что преимущественно его покупают те, кто прожил всю жизнь в подобных домах.

И добавил, что люди сейчас ищут более или менее доступное жилье на невысоких этажах.

Раньше мы говорили, что делать, если недвижимость осталась в оккупации.

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