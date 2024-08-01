Квартири у Києві знову дорожчають: чи реально нині придбати житло у столиці

Ціни на нерухомість у Києві зростають. Середня вартість квадратного метра у первинці з січня 2024 зросла з 49,2 тис. грн до 51,2 тис. грн. Такі дані наводить OBOZ.UA. Розповідаємо, у скільки може обійтися квартира у Києві у 2024 році.

Ціни на квартири у Києві зростають — що варто знати

На вторинному ринку середня вартість квартир трохи впала — з $63 тис. у січні до $60 тис. у серпні 2024 за однокімнатну. Вартість житла залежить від розташування, поверху, вигляду з вікна, класу самого ЖК, інфраструктури поруч.

У недорогих комплексах з будинками панельних типів без охорони середня вартість квадратного метра становить $980. Житло комфорт-класу стартує від $1040 за метр квадратний, бізнес-класу від $1760, а преміум — приблизно $2670 за метр квадратний.

Більшість новобудов зараз — класу комфорт.

На вторинному ринку також лідирує житло класу комфорт, та найдорожчими вторинками є дореволюційні історичні будинки в центрі міста з вартістю $2200 за метр квадратний.

Новобудови дорожчають після введення в експлуатацію. Попит на найдешевші хрущовки зберігається серед старшого покоління. Ріелтор Максим пояснив, що переважно його купують ті, хто прожив усе життя в подібних будинках.

І додав, люди зараз шукають більш-менш доступне житло на невисоких поверхах.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо нерухомість лишилася в окупації.

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