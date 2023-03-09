Ситуация стабильная, но возможны колебания — цены на продукты в Украине в марте 2023

В феврале цены на продукты традиционно снизились после новогодних праздников. Эта же тенденция прослеживается и в марте.

И хотя землетрясения в Турции временно повредили логистику и снизили долю украинских закупок, дефицита свежих овощей и фруктов не будет. Ведь мы также импортируем продукцию из ЕС и других стран.

24 канал разобрался, что будет происходить с ценами на овощи, фрукты, мясо, яйца, хлеб и крупы в марте 2023 года.

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Цены на продукты в марте 2023

Цены на овощи 2023

Сейчас в среднем огурцы стоят 144 грн/кг, хотя в январе цена была 75–78 грн/кг. То есть, эти овощи почти вдвое подорожали.

Ту же ситуацию с подорожанием можно увидеть на томатах. Сейчас они стоят 112 грн/кг в сравнении с 84 грн/кг в январе.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка объясняет, что на это есть несколько причин:

землетрясения в Турции и нарушение логистики; уменьшение объемов собственной продукции на внутреннем рынке.

Ведь обычно в конце зимы – в начале весны Украина больше импортирует продукции, чем сама производит. А значительная часть импорта была именно из Турции.

Я думаю, что где-то в середине или во второй половине марта, если температура будет плюсовой, цены начнут уменьшаться и будем переходить на сезонный характер выращивания этой продукции, — прогнозирует эксперт.

Что касается овощей борщового набора, то сейчас ситуация с ценами такая:

капуста белокочанная — 16,75 грн/кг;

свекла — 11,64 грн/кг;

картофель — 10,17 грн/кг;

лук репчатый — 50,08 грн/кг;

морковь — 35,55 грн/кг.

До конца марта прогнозируется рост цен на овощные продукты до 10–20%.

Цены на фрукты 2023

Сейчас средние цены на фрукты в Украине такие:

яблоки — 16,16 грн/кг;

мандарины — 74,26 грн/кг;

апельсины — 55,90 грн/кг;

лимоны — 69,80 грн/кг;

бананы — 69,87 грн/кг.

В общем, прогнозируется, что к концу марта цены на плодовые вырастут еще на 10-15%, что обусловлено сезонным фактором.

Цены на мясо 2023

Розничные цены на мясо колеблются в зависимости от вида продукта:

свиная грудинка — в феврале цена снизилась на 2,3% против января (170,29 грн/кг); свиная лопатка – цена снизилась на 5,6% (153,15 грн/кг); свиной ошеек — стоимость уменьшилась на 3% (191,38 грн/кг); соленое сало — цена осталась на том же уровне (270,20 грн/кг); говядина (гуляш и ребра) — цена снизилась на 0,8–1,3%.

Цены на говядину и дальше будут стабильными. В марте розничные цены на основные виды мяса останутся на уровне февраля этого года, — отмечает ученый Института аграрной экономики Наталья Копытец.

Цены на яйца 2023

С началом полномасштабной войны цена на яйца выросла почти вдвое — все из-за сокращения поголовья кур и проблем с электроснабжением.

Сейчас средняя стоимость яиц составляет около 74 гривен за десяток. Однако аналитик УКАБ Светлана Литвин прогнозирует, что в начале апреля цена на этот продукт упадет на 10-15%, а после Пасхи ценники вообще обвалятся на 35-40%.

Это связано с тем, что из-за теплой погоды домохозяйства будут наращивать свои производства, а после Пасхи спрос на яйца упадет.

Цены на хлеб и крупы 2023

В целом цена на крупу и хлеб остается стабильной, хотя можно наблюдать некоторое удешевление:

гречка — цена упала на 8%;

пшеничные крупы — подешевели на 4,3%;

манные крупы — упали в цене на 3,4%;

ячные крупы — подешевели на 1,3%.

Несколько подорожали пшено (+0,4%) и рис (+0,5%). Пшеничный хлеб из муки первого сорта вырос почти на 3% (41,12 грн/кг), батон подорожал на 1,6%, а ржаной наоборот — подешевел на 0,4%.

Аналитики прогнозируют, что в марте хлеб может подорожать еще на 1-3%, поскольку энергетический кризис в Украине продолжает негативно влиять на производство хлебных изделий.

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