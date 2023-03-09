Ситуация стабильная, но возможны колебания — цены на продукты в Украине в марте 2023

В феврале цены на продукты традиционно снизились после новогодних праздников. Эта же тенденция прослеживается и в марте.
И хотя землетрясения в Турции временно повредили логистику и снизили долю украинских закупок, дефицита свежих овощей и фруктов не будет. Ведь мы также импортируем продукцию из ЕС и других стран.
24 канал разобрался, что будет происходить с ценами на овощи, фрукты, мясо, яйца, хлеб и крупы в марте 2023 года.
Сейчас в среднем огурцы стоят 144 грн/кг, хотя в январе цена была 75–78 грн/кг. То есть, эти овощи почти вдвое подорожали.
Ту же ситуацию с подорожанием можно увидеть на томатах. Сейчас они стоят 112 грн/кг в сравнении с 84 грн/кг в январе.
Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка объясняет, что на это есть несколько причин:
Ведь обычно в конце зимы – в начале весны Украина больше импортирует продукции, чем сама производит. А значительная часть импорта была именно из Турции.
Я думаю, что где-то в середине или во второй половине марта, если температура будет плюсовой, цены начнут уменьшаться и будем переходить на сезонный характер выращивания этой продукции, — прогнозирует эксперт.
Я думаю, что где-то в середине или во второй половине марта, если температура будет плюсовой, цены начнут уменьшаться и будем переходить на сезонный характер выращивания этой продукции, — прогнозирует эксперт.
Что касается овощей борщового набора, то сейчас ситуация с ценами такая:
До конца марта прогнозируется рост цен на овощные продукты до 10–20%.
Сейчас средние цены на фрукты в Украине такие:
В общем, прогнозируется, что к концу марта цены на плодовые вырастут еще на 10-15%, что обусловлено сезонным фактором.
Розничные цены на мясо колеблются в зависимости от вида продукта:
Цены на говядину и дальше будут стабильными. В марте розничные цены на основные виды мяса останутся на уровне февраля этого года, — отмечает ученый Института аграрной экономики Наталья Копытец.
Цены на говядину и дальше будут стабильными. В марте розничные цены на основные виды мяса останутся на уровне февраля этого года, — отмечает ученый Института аграрной экономики Наталья Копытец.
С началом полномасштабной войны цена на яйца выросла почти вдвое — все из-за сокращения поголовья кур и проблем с электроснабжением.
Сейчас средняя стоимость яиц составляет около 74 гривен за десяток. Однако аналитик УКАБ Светлана Литвин прогнозирует, что в начале апреля цена на этот продукт упадет на 10-15%, а после Пасхи ценники вообще обвалятся на 35-40%.
Это связано с тем, что из-за теплой погоды домохозяйства будут наращивать свои производства, а после Пасхи спрос на яйца упадет.
В целом цена на крупу и хлеб остается стабильной, хотя можно наблюдать некоторое удешевление:
Несколько подорожали пшено (+0,4%) и рис (+0,5%). Пшеничный хлеб из муки первого сорта вырос почти на 3% (41,12 грн/кг), батон подорожал на 1,6%, а ржаной наоборот — подешевел на 0,4%.
Аналитики прогнозируют, что в марте хлеб может подорожать еще на 1-3%, поскольку энергетический кризис в Украине продолжает негативно влиять на производство хлебных изделий.
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