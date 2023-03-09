Ситуація стабільна, але можливі коливання — ціни на продукти в Україні в березні 2023

У лютому ціни на продукти традиційно знизились після новорічних свят. Ця ж тенденція прослідковується і в березні.
І хоч землетруси в Туреччині тимчасово пошкодили логістику та зменшили частку українських закупівель, дефіциту свіжих овочів та фруктів не буде. Адже ми також імпортуємо продукцію з ЄС та інших країн.
24 канал розібрався, що відбуватиметься з цінами на овочі, фрукти, м’ясо, яйця, хліб та крупи в березні 2023.
Зараз у середньому огірки коштують 144 грн/кг, хоч у січні ціна була 75–78 грн/кг. Тобто ці овочі майже вдвічі подорожчали.
Ту ж саму ситуацію з подорожчанням можна побачити на томатах. Нині вони коштують 112 грн/кг на противагу 84 грн/кг у січні.
Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка пояснює, що на це є кілька причин:
Адже зазвичай в кінці зими – на початку весни Україна більше імпортує продукції, аніж виробляє сама. А значна частина імпорту була саме з Туреччини.
Я думаю, що десь в середині або у другій половині березня, якщо температура буде плюсовою, то ціни почнуть зменшуватися й будемо переходити на сезонний характер вирощування цієї продукції, — прогнозує експерт.
Я думаю, що десь в середині або у другій половині березня, якщо температура буде плюсовою, то ціни почнуть зменшуватися й будемо переходити на сезонний характер вирощування цієї продукції, — прогнозує експерт.
Що ж до овочів борщового набору, то наразі ситуація з цінами така:
До кінця березня прогнозується зростання цін на овочеві до 10–20%.
Наразі середні ціни на фрукти в Україні такі:
Загалом прогнозується, що до кінця березня ціни на плодові зростуть ще на 10-15%, що зумовлено сезонним чинником.
Роздрібні ціни на м’ясо коливаються залежно від виду продукту:
Ціни на яловичину і надалі будуть стабільними. У березні роздрібні ціни на основні види м’яса залишаться на рівні лютого цього року, — зазначає науковиця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець.
Ціни на яловичину і надалі будуть стабільними. У березні роздрібні ціни на основні види м’яса залишаться на рівні лютого цього року, — зазначає науковиця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець.
З початком повномасштабної війни ціна на яйця зросла майже вдвічі — все через скорочення поголів’я курей та проблеми з електропостачанням.
Зараз середня вартість яєць сягає близько 74 гривень за десяток. Однак аналітикиня УКАБ Світлана Литвин прогнозує, що на початку квітня ціна на цей продукт впаде на 10-15%, а після Великодня цінники взагалі обваляться на 35-40%.
Це пов’язано з тим, що через теплу погоду домогосподарства нарощуватимуть свої виробництва, а після Великодня попит на яйця впаде.
Загалом ціна на крупи та хліб залишається стабільною, хоч можна спостерігати деяке здешевлення:
Трошки подорожчали пшоно (+0,4%) та рис (+0,5%). Пшеничний хліб з борошна першого ґатунку зріс у ціні майже на 3% (41,12 грн/кг), батон подорожчав на 1,6%, а житній навпаки — здешевшав на 0,4%.
Аналітики прогнозують, що в березні хліб може ще подорожчати на 1-3%, оскільки енергетична криза в Україні продовжує негативно впливати на виробництво хлібних виробів.
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