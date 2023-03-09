Ситуація стабільна, але можливі коливання — ціни на продукти в Україні в березні 2023

У лютому ціни на продукти традиційно знизились після новорічних свят. Ця ж тенденція прослідковується і в березні.

І хоч землетруси в Туреччині тимчасово пошкодили логістику та зменшили частку українських закупівель, дефіциту свіжих овочів та фруктів не буде. Адже ми також імпортуємо продукцію з ЄС та інших країн.

24 канал розібрався, що відбуватиметься з цінами на овочі, фрукти, м’ясо, яйця, хліб та крупи в березні 2023.

Зараз також дивляться

Ціни на продукти в березні 2023

Ціни на овочі 2023

Зараз у середньому огірки коштують 144 грн/кг, хоч у січні ціна була 75–78 грн/кг. Тобто ці овочі майже вдвічі подорожчали.

Ту ж саму ситуацію з подорожчанням можна побачити на томатах. Нині вони коштують 112 грн/кг на противагу 84 грн/кг у січні.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка пояснює, що на це є кілька причин:

землетруси в Туреччині та порушення логістики; зменшення обсягів власної продукції на внутрішньому ринку.

Адже зазвичай в кінці зими – на початку весни Україна більше імпортує продукції, аніж виробляє сама. А значна частина імпорту була саме з Туреччини.

Я думаю, що десь в середині або у другій половині березня, якщо температура буде плюсовою, то ціни почнуть зменшуватися й будемо переходити на сезонний характер вирощування цієї продукції, — прогнозує експерт.

Що ж до овочів борщового набору, то наразі ситуація з цінами така:

капуста білокачанна — 16,75 грн/кг;

буряк — 11,64 грн/кг;

картопля — 10,17 грн/кг;

цибуля ріпчаста — 50,08 грн/кг;

морква — 35,55 грн/кг.

До кінця березня прогнозується зростання цін на овочеві до 10–20%.

Ціни на фрукти 2023

Наразі середні ціни на фрукти в Україні такі:

яблука — 16,16 грн/кг;

мандарини — 74,26 грн/кг;

апельсини — 55,90 грн/кг;

лимони — 69,80 грн/кг;

банани — 69,87 грн/кг.

Загалом прогнозується, що до кінця березня ціни на плодові зростуть ще на 10-15%, що зумовлено сезонним чинником.

Ціни на м’ясо 2023

Роздрібні ціни на м’ясо коливаються залежно від виду продукту:

свиняча грудинка — у лютому ціна зменшилась на 2,3% проти січня (170,29 грн/кг); свиняча лопатка — ціна знизилась на 5,6% (153,15 грн/кг); свинячий ошийок — вартість зменшилася на 3% (191,38 грн/кг); солоне сало — ціна залишилась на тому самому рівні (270,20 грн/кг); яловичина (гуляш і ребра) — ціна зменшилася на 0,8–1,3%.

Ціни на яловичину і надалі будуть стабільними. У березні роздрібні ціни на основні види м’яса залишаться на рівні лютого цього року, — зазначає науковиця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець.

Ціни на яйця 2023

З початком повномасштабної війни ціна на яйця зросла майже вдвічі — все через скорочення поголів’я курей та проблеми з електропостачанням.

Зараз середня вартість яєць сягає близько 74 гривень за десяток. Однак аналітикиня УКАБ Світлана Литвин прогнозує, що на початку квітня ціна на цей продукт впаде на 10-15%, а після Великодня цінники взагалі обваляться на 35-40%.

Це пов’язано з тим, що через теплу погоду домогосподарства нарощуватимуть свої виробництва, а після Великодня попит на яйця впаде.

Ціни на хліб та крупи 2023

Загалом ціна на крупи та хліб залишається стабільною, хоч можна спостерігати деяке здешевлення:

гречка — ціна впала на 8%;

пшеничні крупи — подешевшали на 4,3%;

манні крупи — впали в ціні на 3,4%;

ячні крупи — здешевшали на 1,3%.

Трошки подорожчали пшоно (+0,4%) та рис (+0,5%). Пшеничний хліб з борошна першого ґатунку зріс у ціні майже на 3% (41,12 грн/кг), батон подорожчав на 1,6%, а житній навпаки — здешевшав на 0,4%.

Аналітики прогнозують, що в березні хліб може ще подорожчати на 1-3%, оскільки енергетична криза в Україні продовжує негативно впливати на виробництво хлібних виробів.

Через відключення світла багато родин стикнулися з проблемою швидкого псування харчів. Те ж саме відбувається і в супермаркетах. Читай, як не купити зіпсовані продукти, якщо вимикають електрику.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!