Економія

Ситуація стабільна, але можливі коливання — ціни на продукти в Україні в березні 2023

Олена Яковлєва, редакторка сайту 09 Березня 2023, 21:30
Ціни на продукти в березні 2023 - що подорожчає та на скільки
Фото: Pexels

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