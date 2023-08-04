Простая формальность! Какие причины прекращения детских выплат для украинцев в Польше

Когда началась полномасштабная война, Польша была первой страной, принимавшей у себя украинских беженцев. Так у нее было первенство и в помощи нашему государству.

Но в последнее время у украинцев возникли проблемы с получением выплат по уходу за ребенком от местного учреждения социального страхования.

Почему прекращают детские выплаты в Польше

Спикер учреждения Павел Жебровский объяснил, что причина невыполнения украинцами необходимых формальностей на границе.

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В частности, речь идет о выезде людей из страны, имеющих статус временной защиты в Польше. Когда они покидают страну, выплаты сразу прекращаются, ведь эти лица теряют свой статус.

Павел Жебровский отмечает, что это временно и в случае, если человек вернется в Польшу в течение 30 дней, снова сможет получать помощь.

Если лицо возвращается в Польшу в течение 30 дней и дата этого возвращения фиксируется в реестре, который ведет Пограничная служба, оно не теряет законности своего пребывания в Польше, а выплата пособия по уходу за ребенком возобновляется с компенсацией.

Также важно, чтобы человек при возвращении в Польшу показал пограничникам документ Diia.pl на телефоне.

В случае, если лицо не сообщило пограничной службе, что оно имеет временную защиту в стране, то работники не обновят данные в реестре, и право на выплаты можно так потерять.

Что делать, если потеряли статус временной защиты

Человек, не выполнивший формальностей, может восстановить свой статус. Для этого нужно отправить письмо на электронный ящик пограничной заставы, которая оформляла въезд.

Также нужно будет сообщить об этом Заведению социального страхования Польши. Тогда учреждение сможет проверить обновленные реестры и возобновить выплаты даже с компенсацией за тот период, когда средства не поступали.

Если же пересечение границы совершалось со стороны Словакии, тогда необходимо будет идти в совет гмины и подать заявление о новом присвоении статуса временной защиты. Только тогда Заведение социального страхования сможет возобновить выплаты.

Также Министерство социальной политики Украины сообщило об изменении периодов выплат ВПЛ. Читай, какие новые даты выплат ВПЛ.

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