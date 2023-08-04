Проста формальність! Які причини припинення дитячих виплат для українців у Польщі

Коли почалась повномасштабна війна, Польща була першою країною, яка приймала у себе українських біженців. Так вона мала першість і в допомозі нашій державі.

Та останнім часом в українців виникли проблеми з отриманням виплат для догляду за дитиною від місцевого Закладу соціального страхування.

Чому припиняють дитячі виплати у Польщі

Речник установи Павел Жебровський пояснив, що причина у невиконання українцями необхідних формальностей на кордоні.

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Зокрема йдеться про виїзд людей з країни, які мають статус тимчасового захисту в Польщі. Коли вони покидають країну — виплати одразу припиняються, адже ці особи втрачають свій статус.

Та Павел Жебровський наголошує, що це тимчасово та у разі, якщо людина повернеться до Польщі протягом 30 днів, тому знову зможе отримувати допомогу.

Якщо особа повертається до Польщі протягом 30 днів і дата цього повернення фіксується в реєстрі, який веде Прикордонна служба, вона не втрачає законності свого перебування в Польщі, а виплата допомоги по догляду за дитиною відновлюється з компенсацією.

Також важливо, щоб людина при поверненні в Польщу показала прикордонникам документ Diia.pl на телефоні.

У разі, якщо особа не повідомила прикордонну службу, що вона має тимчасовий захист в країні, то працівники не оновлять дані у реєстрі, тому право на виплати можна так втратити.

Що робити, якщо втратили статус тимчасового захисту

Людина, яка не виконала формальностей, може відновити свій статус. Для цього потрібно надіслати лист на електронну скриньку прикордонної застави, яка оформлювала в’їзд.

Також потрібно буде повідомити про це Заклад соціального страхування Польщі. Тоді установа зможе перевірити оновлені реєстри та відновити виплати, навіть із компенсацією за той період, коли кошти не надходили.

Якщо ж перетин кордону здійснювався зі сторони Словаччини, тоді необхідно буде йти до ради гміни та подати заяву про нове присвоєння статусу тимчасового захисту. Лише тоді Заклад соціального страхування зможе відновити виплати.

Також Міністерство соціальної політики України повідомило про зміну періодів виплат ВПО. Читай, які нові дати виплат ВПО.

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