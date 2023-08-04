Економія

Проста формальність! Які причини припинення дитячих виплат для українців у Польщі

Даніела Долотова, редакторка сайту 04 Серпня 2023, 20:00
дитячі виплати у Польщі
Фото: Pexels

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Проста формальність! Які причини припинення дитячих виплат для українців у Польщі
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