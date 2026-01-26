ЕСВ в 2026 году: новые размеры и правила начисления

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Украине выросла до 8647 грн. Это привело к изменению минимального и максимального размера единого социального взноса.

В Законе о Государственном бюджете Украины на 2026 год (№4695-IX) определено, что база для начисления ЕСВ останется ограниченной 20 минимальными заработными платами.

Как будет исчисляться минимальный и максимальный размер ЕСВ в 2026 году — читай в материале.

Минимальный и максимальный размер ЕСВ 2026: процент и суммы

С 1 января 2026 года единый социальный взнос будет рассчитываться следующим образом:

минимальный страховой взнос будет составлять 1902,34 грн (8647 × 22%);

максимальная база для начисления ЕСВ будет равняться 172 940 грн (8647 × 20).

Соответственно, по ставке ЕСВ 22% максимальный взнос будет составлять 38 046,8 грн, а по ставке 8,41% — 14 544,25 грн.

Важно: единый социальный взнос, рассчитанный исходя из минимальной заработной платы, применяется исключительно к работникам, которые работают по основному месту работы и не относятся к лицам с инвалидностью.

Читать по теме Минимальная заработная плата 2026 года в Украине: большим ли будет повышение Минимальная зарплата несколько повысится!

ЕСВ-2026: будут ли изменения для плательщиков

Изменения, связанные с начислением ЕСВ из минимальной заработной платы, касаются только наемных работников, которые официально состоят в трудовых отношениях.

Для физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц предусмотрен отдельный порядок исчисления взноса, однако размер минимального единого социального взноса для них также привязан к минимальной заработной плате.

Правительство подчеркивает, что в 2026 году и в дальнейшем будут продолжаться меры по повышению поступлений социальных взносов. Их цель — содействовать укреплению системы страхования и дополнительному финансированию социальных выплат.

Читайте также: новые счета для уплаты налогов в 2026 году, которые будут действовать с 1 января — что известно.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!