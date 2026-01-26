ЄСВ у 2026 році: нові розміри та правила нарахування

З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні зросла до 8647 грн. Це призвело до зміни мінімального та максимального розмірів єдиного соціального внеску.

У Законі про Державний бюджет України на 2026 рік (№4695-IX) визначено, що база для нарахування ЄСВ залишиться обмеженою 20 мінімальними зарплатами.

Як буде обчислятися мінімальний та максимальний розмір ЄСВ у 2026 році — читай у матеріалі.

Мінімальний та максимальний розмір ЄСВ 2026: відсоток і суми

З 1 січня 2026 року єдиний соціальний внесок розраховуватиметься таким чином:

мінімальний страховий внесок становитиме 1902,34 грн (8647 × 22%);

максимальна база для нарахування ЄСВ дорівнюватиме 172 940 грн (8647 × 20).

Відповідно, за ставкою ЄСВ 22% максимальний внесок становитиме 38 046,8 грн, а за ставкою 8,41% — 14 544,25 грн.

Важливо: єдиний соціальний внесок, розрахований виходячи з мінімальної заробітної плати, застосовується виключно до працівників, які працюють за основним місцем роботи та не належать до осіб з інвалідністю.

ЄСВ-2026: чи будуть зміни для платників

Зміни, пов’язані з нарахуванням ЄСВ із мінімальної заробітної плати, стосуються лише найманих працівників, які офіційно перебувають у трудових відносинах.

Для фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб передбачено окремий порядок обчислення внеску, проте розмір мінімального єдиного соціального внеску для них також прив’язаний до мінімальної зарплати.

Уряд наголошує, що у 2026 році й будуть й надалі тривати заходи щодо підвищення надходжень соціальних внесків. Їхня мета — сприяти посиленню системи страхування та додаткове фінансування соціальних виплат.

