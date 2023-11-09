Финансовая помощь для беженцев за границей: где и как ее можно получить — подробно

Миллионы украинцев сейчас находятся за границей. Первое время им нужна финансовая помощь, большинство стран ЕС еще не отменили ее. Поэтому рассказываем, где есть финансовая помощь для украинцев за границей и как ее можно получить. Читай подробнее в материале.

Финансовая помощь для украинцев за границей: где и как получить

Кроме финансовой помощи, украинцы могут получить и гуманитарную — одежду, вещи первой необходимости, медикаменты и продукты. Стоит знать, что получить помощь можно в той стране, где оформлена временная защита. Деталями поделилась платформа EnableMe.

В Норвегии украинцы, оформившие временную защиту, могут получить выплаты около €650 на взрослого и €250-350 на каждого ребенка. Если они посещают языковые курсы — €1400. На эти деньги они могут оплачивать жилье и коммуналку.

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Учебные заведения, медицинская помощь — бесплатные. Доступно и официальное трудоустройство. Узнать больше о временной защите в Норвегии можно по этой ссылке.

В Бельгии беженцы из Украины могут получить €1139 на одинокого взрослого, семья из двух взрослых — по €758, на ребенка выплачивают €150-220. Узнать больше о регистрации, возможностях проживания, медицине и доступных услугах можно здесь.

В Ирландии украинцы могут получить такую финансовую помощь:

Лица от 23 лет — €206 в неделю.

Лица 18-24 лет, проживающие сами — €206 в неделю и могут рассчитывать на социальные надбавки за опеку над другими.

Взрослые, имеющие на попечении людей старшего возраста или детей — получают прибавку €40-138 в неделю.

Лица 18-24 лет, проживающие не одни — €117 в неделю.

За ребенка до 16 лет родителям выплачивают по €140 в месяц.

В Ирландии украинцам доступны временное жилье, доступ к бесплатному медицинскому страхованию, образование для детей и языковые курсы для взрослых, официальное трудоустройство. Больше информации по этой ссылке.

В Германии украинские беженцы могут получить такую финансовую помощь:

Одинокие взрослые и родители-одиночки — €502.

Совершеннолетние — €451.

Дети до 5 лет — €318.

Дети 6-13 лет — €348.

Дети 14-17 лет — €420.

В Германии украинцы имеют право на официальное трудоустройство, бесплатную базовую медицину, возможность для детей посещать школы. Больше информации ты можешь найти здесь.

Во Франции беженцы из Украины могут получить такую финансовую помощь:

На взрослого или живущего самостоятельно — €426.

На семью из матери и ребенка — €528.

Франция предлагает бесплатное жилье или субсидию на аренду. Фонд помощи семьям CAF может компенсировать до 50% стоимости аренды. Деньги перечисляются арендодателям. Кроме этого, можно получить пищевые наборы.

Во Франции украинцы могут получить бесплатную государственную медицинскую помощь, бесплатное образование для детей, услуги по изучению языка, официальное трудоустройство. Больше информации можно найти здесь.

В Швейцарии беженцев из Украины расселяют по кантонам, где предоставляют социальное жилье, медицинское страхование и питание. Они могут устроиться официально на работу.

Ежемесячная финансовая помощь в Швейцарии составляет €1655, но эти деньги получает кантон. Часть средств при необходимостях, которые не обеспечивает кантон, выдают на руки — около €330-550. Больше информации по ссылке.

В Великобритании беженцы из Украины могут официально трудоустроиться и получить медицинское обслуживание на три года. Финансовая помощь — единовременная выплата €230 и ежемесячные выплаты. Узнать больше можно здесь.

Взрослые до 25 лет — около €314.

Взрослые от 25 лет — около €397.

Двое взрослых до 25 лет — около €403.

Двое взрослых, если одному из них более 25 лет — около €623.

На ребенка выплачивают около €343.

В Чехии украинские беженцы могут получать финансовую помощь до шести месяцев по €205. После шести месяцев сумму пособия пересматривают и уменьшают. Срок бесплатного медицинского страхования — 150 дней. В дальнейшем его нужно оплачивать самостоятельно.

Украинцам могут помочь с поиском временного жилья, дети имеют право на бесплатное обучение, а взрослые — на официальное трудоустройство. Больше информации можно узнать на сайте МВД Чехии.

Раньше мы рассказывали, как получить бесплатное жилье в Европе.

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