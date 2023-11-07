Бесплатное жилье для украинских беженцев в Европе: кто и как может получить

С начала полномасштабного вторжения за границу выехало много украинцев, многие из них нуждались в помощи с жильем. Однако война в Украине не закончилась, люди продолжают выезжать из зон боевых действий и могут эвакуироваться за границу. Поэтому им нужна помощь с проживанием.

Бесплатное временное проживание для беженцев за границей

United for Ukraine возобновляет программу предоставления бесплатного временного жилья для переселенцев из Украины. Программа действительна благодаря поддержке партнеров Airbnb.org и PHINEO.

Но участие в программе могут принять только те, кто раньше не пользовался жильем от United for Ukraine. Программа действует до 31 декабря 2023 года. Жилье можно получить на срок от 7 до 30 дней.

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Кто может воспользоваться услугами бесплатного жилья за границей:

люди, которые эвакуировались из зон боевых действий, оккупированных и деоккупированных территорий или из-за длительных военных действий, включая авиаудары;

дети с родителями или их опекунами, которые выезжают из Украины за медицинскими показаниями;

военнослужащие, ветераны и их семьи, выезжающие из Украины на лечение;

беженцы за пределами Украины, которые оказались в критических ситуациях (например, срочное медицинское лечение в другой стране).

Чтобы получить бесплатное жилье, заявитель должен быть гражданином Украины или иностранным гражданином, имеющим действительный вид на жительство в Украине.

Как подать заявку на бесплатное жилье

Надо перейти на сайт United for Ukraine и выбрать категорию Найти временное жилье. Заполнить форму и указать необходимую информацию, а также продолжительность пребывания (до 30 дней).

Украинские беженцы за границей получают денежную помощь, но они должны о ней сообщать. Ранее мы говорили, что украинские беженцы должны декларировать иностранную денежную помощь.

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