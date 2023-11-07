Безкоштовне житло для українських біженців в Європі: хто та як може отримати

Від початку повномасштабного вторгнення за кордон виїхало багато українців, багато з них потребували допомоги з житлом. Проте війна в Україні не закінчилася, люди продовжують виїжджати з зон бойових дій та можуть евакуюватися за кордон. Тому їм потрібна допомога з проживанням.
United for Ukraine відновлює програму надання безкоштовного тимчасового житла для переселенців з України. Програма дійсна завдяки підтримці партнерів Airbnb.org та PHINEO.
Але участь у програмі можуть взяти лише ті, хто раніше не користувався послугами житла від United for Ukraine. Програма діє до 31 грудня 2023 року. Житло можна отримати на термін від 7 до 30 днів.
Хто може скористатися послугами безкоштовного житла за кордоном:
Щоб отримати безкоштовне житло, заявник має бути громадянином України або іноземним громадянином, який має дійсну посвідку на проживання в Україні.
Треба перейти на сайт United for Ukraine та вибрати категорію Знайти тимчасове житло. Заповнити форму та вказати необхідну інформацію, а також тривалість перебування (до 30 днів).
Українські біженці за кордоном отримують грошову допомогу, але вони мають про неї повідомляти. Раніше ми розповідали, що українські біженці мають декларувати іноземну грошову допомогу.
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