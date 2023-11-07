Безкоштовне житло для українських біженців в Європі: хто та як може отримати

Від початку повномасштабного вторгнення за кордон виїхало багато українців, багато з них потребували допомоги з житлом. Проте війна в Україні не закінчилася, люди продовжують виїжджати з зон бойових дій та можуть евакуюватися за кордон. Тому їм потрібна допомога з проживанням.

Безкоштовне житло для біженців за кордоном

United for Ukraine відновлює програму надання безкоштовного тимчасового житла для переселенців з України. Програма дійсна завдяки підтримці партнерів Airbnb.org та PHINEO.

Але участь у програмі можуть взяти лише ті, хто раніше не користувався послугами житла від United for Ukraine. Програма діє до 31 грудня 2023 року. Житло можна отримати на термін від 7 до 30 днів.

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Хто може скористатися послугами безкоштовного житла за кордоном:

люди, які евакуювалися з зон бойових дій, окупованих та деокупованих територій або через тривалі військові дії, включаючи авіаудари;

діти з батьками або їх опікунами, які виїжджають з України за медичними показаннями;

військовослужбовці, ветерани та їх сім’ї, які виїжджають з України на лікування;

біженці за межами України, які опинилися в критичних ситуаціях (наприклад термінове медичне лікування в іншій країні).

Щоб отримати безкоштовне житло, заявник має бути громадянином України або іноземним громадянином, який має дійсну посвідку на проживання в Україні.

Як подати заявку на безкоштовне житло

Треба перейти на сайт United for Ukraine та вибрати категорію Знайти тимчасове житло. Заповнити форму та вказати необхідну інформацію, а також тривалість перебування (до 30 днів).

Українські біженці за кордоном отримують грошову допомогу, але вони мають про неї повідомляти. Раніше ми розповідали, що українські біженці мають декларувати іноземну грошову допомогу.

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