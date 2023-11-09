Фінансова допомога для біженців за кордоном: де та як її можна отримати — детально

Мільйони українців нині перебувають за кордоном. На перший час їм потрібна фінансова допомога, більшість країн ЄС її ще не скасували. Тому розповідаємо, де є фінансова допомога для українців за кордоном та як її можна отримати. Читай детальніше у матеріалі.

Фінансова допомога для українців за кордоном: де і як отримати

Крім фінансової допомоги, українці можуть отримати й гуманітарну — одяг, речі найпершої потреби, медикаменти та продукти. Варто знати, що отримати допомогу можна у тій країні, в якій оформлений тимчасовий захист. Деталями поділилася платформа EnableMe.

У Норвегії українці, що оформили тимчасовий захист, можуть отримати виплати близько €650 на дорослого та €250-350 на кожну дитину. Якщо вони відвідують мовні курси — €1400. На ці кошти вони можуть оплачувати житло та комуналку.

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Навчальні заклади, медична допомога — є безкоштовними. Доступне й офіційне працевлаштування. Дізнатися більше про тимчасовий захист у Норвегії можна за цим посиланням.

У Бельгії біженці з України можуть отримати €1139 на одинокого дорослого, родина з двох дорослих — по €758, на дитину виплачують €150-220. Дізнатися більше про реєстрацію, можливості проживання, медицину та доступні послуги можна тут.

В Ірландії українці можуть отримати таку фінансову допомогу:

Особи від 23 років — €206 на тиждень.

Особи віком 18-24 років, що проживають самі — €206 на тиждень та можуть розраховувати на соціальні надбавки за опіку над іншими.

Дорослі, що мають під опікою людей старшого віку або дітей — отримують надбавку €40-138 на тиждень.

Особи 18-24 років, що проживають не самі — €117 на тиждень.

За дитину до 16 років батькам виплачують по €140 на місяць.

В Ірландії українцям доступні тимчасове житло, доступ до безплатного медичного страхування, освіта для дітей та мовні курси для дорослих, офіційне працевлаштування. Більше інформації за цим посиланням.

У Німеччині українські біженці можуть отримати таку фінансову допомогу:

Одинокі дорослі та батьки-одинаки — €502.

Повнолітні — €451.

Діти до 5 років — €318.

Діти 6−13 років — €348.

Діти 14−17 років — €420.

У Німеччині українці мають право на офіційне працевлаштування, безкоштовну базову медицину, можливість для дітей відвідувати школи. Більше інформації ти можеш знайти тут.

У Франції біженці з України можуть отримати таку фінансову допомогу:

На дорослу особу або того, хто живе самостійно — €426.

На сім’ю з матері та дитини — €528.

Франція пропонує безкоштовне житло або субсидію на оплату оренди. Фонд допомоги сім’ям CAF може компенсувати до 50% вартості оренди. Кошти перераховують орендодавцям. Крім цього можна отримати харчові набори.

У Франції українці можуть отримати безкоштовну державну медичну допомогу, безкоштовну освіту для дітей, послуги з вивчення мови, офіційне працевлаштування. Більше інформації можна знайти тут.

У Швейцарії біженців з України розселяють по кантонах, де дають соціальне житло, медичне страхування та харчування. Вони мають можливість влаштуватися офіційно на роботу.

Щомісячна фінансова допомога у Швейцарії складає €1655, але ці гроші отримує кантон. Частину коштів за потреб, які не забезпечує кантон, видають на руки — це близько €330-550. Більше інформації є за посиланням.

У Великій Британії біженці з України можуть офіційно працевлаштуватися та отримати медичне обслуговування на три роки. Фінансова допомога — одноразова виплата €230 та щомісячні виплати. Дізнатися більше можна тут.

Дорослі до 25 років — близько €314.

Дорослі від 25 років — близько €397.

Двоє дорослих до 25 років — близько €403.

Двоє дорослих, якщо одному з них більш як 25 років — близько €623.

На дитину виплачують близько €343.

У Чехії українські біженці можуть отримати фінансову допомогу до шести місяців по €205. Після шести місяців суму допомоги переглядають та зменшують. Термін безкоштовного медичного страхування — 150 днів. Надалі його потрібно сплачувати самостійно.

Українцям можуть допомогти з пошуком тимчасового житла, діти мають право на безкоштовне навчання, а дорослі — на офіційне працевлаштування. Більше інформації можна дізнатися на сайті МВС Чехії.

Раніше ми розповідали, як отримати безкоштовне житло в Європі.

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