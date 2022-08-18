Финансовая помощь семьям защитников: что обещает государство и кто может получить

Государство пообещало помощь семьям военных. Украинцы, которые являются членами семей наших защитников и защитниц и имеют статус ВПЛ, могут рассчитывать на финансовую помощь в размере 20 тыс. грн.
Выплаты инициированы и будут осуществляться Украинским ветеранским фондом — государственным учреждением, действующим при Минветеранов, задачей которого в первую очередь является увеличение возможности государства по реализации ветеранской политики.
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О начале программы микрофинансирования сообщила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина. Она отметила, что сейчас такая поддержка малого бизнеса и предпринимателей важна как с социологической, так и с экономической точки зрения.
Многие семьи наших ветеранов переселились в другое место жительства, без инструментов для продолжения собственного дела […] Поэтому мы начали программу микрофинансирования ветеранского бизнеса, благодаря которой ветераны и члены их семей могут получить денежную помощь для возобновления своего дела.
Многие семьи наших ветеранов переселились в другое место жительства, без инструментов для продолжения собственного дела […] Поэтому мы начали программу микрофинансирования ветеранского бизнеса, благодаря которой ветераны и члены их семей могут получить денежную помощь для возобновления своего дела.
Получить помощь могут не все. Чтобы семьи защитниц и защитников получили помощь, они должны:
На официальном сайте Украинского ветеранского фонда следует подать электронную заявку на получение средств. Прилагаются следующие документы:
Заявки рассматривают в течение десяти дней с момента их подачи. Если было принято решение предоставить финансовую помощь, то средства будут начислены в течение следующих десяти дней. Такую помощь, обещают в УВФ, будут оказывать до окончания военного положения.
А как получить финансовую помощь нашим бабушкам и дедушкам в это тяжелое время? К счастью, ООН предоставляет материальные выплаты украинским пенсионерам — как их получить, мы писали ранее.
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