Финансовая помощь семьям защитников: что обещает государство и кто может получить

Государство пообещало помощь семьям военных. Украинцы, которые являются членами семей наших защитников и защитниц и имеют статус ВПЛ, могут рассчитывать на финансовую помощь в размере 20 тыс. грн.

Выплаты инициированы и будут осуществляться Украинским ветеранским фондом — государственным учреждением, действующим при Минветеранов, задачей которого в первую очередь является увеличение возможности государства по реализации ветеранской политики.

О начале программы микрофинансирования сообщила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина. Она отметила, что сейчас такая поддержка малого бизнеса и предпринимателей важна как с социологической, так и с экономической точки зрения.

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Многие семьи наших ветеранов переселились в другое место жительства, без инструментов для продолжения собственного дела […] Поэтому мы начали программу микрофинансирования ветеранского бизнеса, благодаря которой ветераны и члены их семей могут получить денежную помощь для возобновления своего дела.

Кто именно может получить финансовую помощь

Женщины и мужчины, участвовавшие в войне с 2014 по 2022 год.

Их мужья и жены, дети (усыновленные тоже), родители.

Ближайшие родственники погибших защитников и защитниц, а также Небесной сотни.

Условия получения

Получить помощь могут не все. Чтобы семьи защитниц и защитников получили помощь, они должны:

быть зарегистрированными как ФЛП или самозанятое лицо;

иметь свой бизнес;

иметь статус ВПЛ.

Как подать заявку на участие в гранте

На официальном сайте Украинского ветеранского фонда следует подать электронную заявку на получение средств. Прилагаются следующие документы:

справка ВПЛ (копия оригинала, скриншот из приложения Дія не рассматривается);

паспорт заявителя с пропиской;

выписка из ЕГР о ФЛП или самозанятом лице;

документ, подтверждающий статус ветерана;

документ, подтверждающий факт проживания с ветераном до начала полномасштабной войны;

документы, подтверждающие покупку товаров для работы собственного дела после 24 февраля 2022 года, согласно КВЭД.

Заявки рассматривают в течение десяти дней с момента их подачи. Если было принято решение предоставить финансовую помощь, то средства будут начислены в течение следующих десяти дней. Такую помощь, обещают в УВФ, будут оказывать до окончания военного положения.

А как получить финансовую помощь нашим бабушкам и дедушкам в это тяжелое время? К счастью, ООН предоставляет материальные выплаты украинским пенсионерам — как их получить, мы писали ранее.

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