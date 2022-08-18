Экономия

Финансовая помощь семьям защитников: что обещает государство и кто может получить

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 18 августа 2022, 09:00
Помощь семьям военных
Фото: Unsplash

Больше новостей
Де отримати гуманітарну допомогу в Києві
Рассказываем, где получить гуманитарную помощь в Киеве: карта и актуальные адреса
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Як очистити чайник від накипу: поради, які точно допоможуть
Чтобы наслаждаться ароматным чаем: как очистить чайник от накипи — лайфхаки
Як перестати боятися майбутнього
Боюсь, что завтра не наступит. Как преодолеть страх будущего — рекомендации психолога
Смотреть больше

Материалы по теме

Де отримати гуманітарну допомогу в Києві
Рассказываем, где получить гуманитарную помощь в Киеве: карта и актуальные адреса
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Як перестати боятися майбутнього
Боюсь, что завтра не наступит. Как преодолеть страх будущего — рекомендации психолога
Карта бойових дій станом на 18 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 18 августа

Видео
Карта бойових дій станом на 18 липня

Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 18 августа
0:02:13
Харків, Салтівка
Россия нанесла мощный ракетный удар по общежитию в Харькове: массовые жертвы и раненые
Обстрелы Донецкой области
Забивают окна, чтобы не залило дождями — как живут дончане на линии огня
0:11:34
Росийский контент в украинской среде
Российский контент, рекомендации YouTube и новостной фронт: как изменилось информационное пространство украинцев
0:04:20
як друзі відкрили безкоштовний барбершоп для бійців ЗСУ
Разговариваем на разные темы, но не касаемся военной: как друзья открыли бесплатный барбершоп для бойцов ВСУ
0:05:56
Військова форма для собак
Военная форма для собак становится популярной — такую амуницию теперь хотят все
Олексій Резніков
Нужны конкретные специалисты — Резников рассказал, кого мобилизуют в ряды украинской армии сейчас
0:01:20
Затока
Еще одна “военная” цель. Россияне ударили из ракет по курортной Затоке, есть пострадавшие
0:02:08
як стоматолог з Дніпра тримає медичний фронт
Здоровая улыбка для бойцов с передовой: как стоматолог из Днепра держит медицинский фронт
0:04:12
Каркасные дома для переселенцев
Каркасные дома по канадской технологии — новая альтернатива для тех, кто потерял дом
Больше видео
Де отримати гуманітарну допомогу в Києві
Читать дальше
Рассказываем, где получить гуманитарную помощь в Киеве: карта и актуальные адреса
Як перестати боятися майбутнього
Читать дальше
Боюсь, что завтра не наступит. Как преодолеть страх будущего — рекомендации психолога

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь