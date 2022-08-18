Фінансова допомога для родин захисників: що обіцяє держава та хто може отримати

Держава пообіцяла допомогу родинам військових. Українці, які є членами сімей наших захисників та захисниць і мають статус ВПО, можуть розраховувати на фінансову допомогу у розмірі 20 тис. грн.

Виплати ініційовані та будуть здійснюватися Українським ветеранським фондом — державною установою, яка діє при Мінветеранів. Її завданням передусім є збільшення спроможності держави з реалізації ветеранської політики.

Про започаткування програми мікрофінансування повідомила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. Вона зазначила, що зараз така підтримка малого бізнесу та підприємців є важливою як із соціологічної, так і з економічної точки зору.

Багато родин наших ветеранів переселились в інше місце проживання, без інструментів для продовження власної справи […] Тому ми започаткували програму з мікрофінансування ветеранського бізнесу, завдяки якій ветерани та члени їхніх родин можуть отримати грошову допомогу для відновлення своєї справи.

Хто саме може отримати фінансову допомогу

Жінки та чоловіки, які брали участь у війні з 2014 до 2022 року.

Їхні чоловіки та дружини, діти (усиновлені також), батьки.

Найближчі родичі загиблих захисників та захисниць, а також Небесної Сотні.

Умови отримання

Отримати допомогу можуть не всі. Щоб родини захисниць та захисників отримали допомогу, вони повинні:

бути зареєстрованими як ФОП чи самозайнята особа;

мати свій бізнес;

мати статус ВПО.

Як подати заявку на участь у гранті

На офіційному сайті Українського ветеранського фонду потрібно подати електронну заявку на отримання коштів. Додаються такі документи:

довідка ВПО (копія оригіналу, скріншот із застосунку Дія не розглядається);

паспорт заявника з пропискою;

витяг з ЄДР про ФОП або самозайняту особу;

документ, що підтверджує статус ветерана;

документ, що підтверджує факт проживання з ветераном до початку повномасштабної війни;

документи, які підтверджують купівлю товарів для роботи власної справи після 24 лютого 2022 року, відповідно до КВЕДів.

Заявки розглядають впродовж десяти днів від їхнього подання. Якщо було ухвалено рішення надати фінансову допомогу, кошти будуть зараховані упродовж наступних десяти днів. Таку допомогу, обіцяють в УВФ, надаватимуть до закінчення воєнного стану.

А як отримати фінансову допомогу нашим бабусям та дідусям у цей важкий час? На щастя, ООН надає матеріальні виплати українським пенсіонерам — як їх отримати, ми писали раніше.

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