Финансирование социальных выплат в марте 2026: что получат украинцы в этом месяце

В марте 2026 года финансирование социальных выплат в Украине показывает приоритет государства поддерживать граждан в самые важные моменты их жизни.

Какие данные сообщил Пенсионный фонд Украины о финансировании социальных выплат в марте 2026 — читай в материале.

Было ли финансирование социальных выплат в марте 2026

По состоянию на 10 марта 2026 года Пенсионный фонд Украины уже профинансировал пенсионные выплаты на 30,0 млрд грн.

Из этой суммы 5 млрд грн поступили через АО Укрпочта, что гарантирует доступность выплат даже для жителей отдалённых районов. А остальная часть в размере 25 млрд гривен выплачивается через уполномоченные банки.

Не менее важной является поддержка домохозяйств через жилищные субсидии и льготы, которые в марте получили финансирование в размере 4,6 млрд гривен.

На страховые выплаты, включая оплату больничных, выделено 2 млрд грн, из которых 0,8 млрд грн направлено непосредственно на больничные.

Государственные пособия и другие социальные выплаты направлены 2,2 млрд грн, что включает поддержку семей, лиц с инвалидностью и других категорий граждан, нуждающихся в дополнительной финансовой поддержке.

В целом, по состоянию на 10 марта, Пенсионный фонд уже предоставил 588,4 тысяч услуг лицам, обратившимся за помощью.

Финансирование социальных выплат в марте 2026: какие категории населения получат больше

В марте 2026 года для украинцев сохраняются социальные стандарты, утверждённые в Государственном бюджете на год.

Минимальная зарплата остаётся на уровне 8 647 гривен

Прожиточный минимум для различных групп населения не изменяется:

общий — 3 209 гривен

для детей до 6 лет — 2 817 гривен

для детей от 6 до 18 лет — 3 512 гривен

для трудоспособных — 3 328 гривен

для нетрудоспособных — 2 595 гривен

В то же время с 1 марта запланирована очередная индексация пенсий: большинство пенсионеров получат повышение на 12,1 %.

Это частично компенсирует прошлогоднюю инфляцию и рост цен на товары и услуги. Министр социальной политики Денис Улютин отметил, что многие пенсионеры до сих пор получают меньше 6 000 грн, поэтому даже повышение не делает их жизнь полностью комфортной.

Особое внимание также в марте будет уделено выплатам для нетрудоспособных членов семей погибших защитников и защитниц Украины: минимальная сумма таких выплат с 1 марта составит 12 810 грн вместо примерно 8 000 грн.

