Финансирование социальных выплат в марте 2026: что получат украинцы в этом месяце

В марте 2026 года финансирование социальных выплат в Украине показывает приоритет государства поддерживать граждан в самые важные моменты их жизни.
Какие данные сообщил Пенсионный фонд Украины о финансировании социальных выплат в марте 2026 — читай в материале.
Было ли финансирование социальных выплат в марте 2026
По состоянию на 10 марта 2026 года Пенсионный фонд Украины уже профинансировал пенсионные выплаты на 30,0 млрд грн.
Из этой суммы 5 млрд грн поступили через АО Укрпочта, что гарантирует доступность выплат даже для жителей отдалённых районов. А остальная часть в размере 25 млрд гривен выплачивается через уполномоченные банки.
Не менее важной является поддержка домохозяйств через жилищные субсидии и льготы, которые в марте получили финансирование в размере 4,6 млрд гривен.
На страховые выплаты, включая оплату больничных, выделено 2 млрд грн, из которых 0,8 млрд грн направлено непосредственно на больничные.
Государственные пособия и другие социальные выплаты направлены 2,2 млрд грн, что включает поддержку семей, лиц с инвалидностью и других категорий граждан, нуждающихся в дополнительной финансовой поддержке.
В целом, по состоянию на 10 марта, Пенсионный фонд уже предоставил 588,4 тысяч услуг лицам, обратившимся за помощью.
Финансирование социальных выплат в марте 2026: какие категории населения получат больше
В марте 2026 года для украинцев сохраняются социальные стандарты, утверждённые в Государственном бюджете на год.
Минимальная зарплата остаётся на уровне 8 647 гривен
Прожиточный минимум для различных групп населения не изменяется:
-
общий — 3 209 гривен
-
для детей до 6 лет — 2 817 гривен
-
для детей от 6 до 18 лет — 3 512 гривен
-
для трудоспособных — 3 328 гривен
-
для нетрудоспособных — 2 595 гривен
В то же время с 1 марта запланирована очередная индексация пенсий: большинство пенсионеров получат повышение на 12,1 %.
Это частично компенсирует прошлогоднюю инфляцию и рост цен на товары и услуги. Министр социальной политики Денис Улютин отметил, что многие пенсионеры до сих пор получают меньше 6 000 грн, поэтому даже повышение не делает их жизнь полностью комфортной.
Особое внимание также в марте будет уделено выплатам для нетрудоспособных членов семей погибших защитников и защитниц Украины: минимальная сумма таких выплат с 1 марта составит 12 810 грн вместо примерно 8 000 грн.
