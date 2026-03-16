Фінансування соціальних виплат у березні 2026: що отримають українці цього місяця

У березні 2026 року фінансування соціальних виплат в Україні показує пріоритет держави підтримувати громадян у найважливіші моменти їхнього життя.
Які дані повідомив Пенсійний фонд України про фінансування соціальних виплат у березні 2026 — читай у матеріалі.
Чи було фінансування соціальних виплат у березні 2026
Станом на 10 березня 2026, Пенсійний фонд України вже профінансував пенсійні виплати на 30,0 млрд грн.
З цієї суми 5 млрд грн надійшли через АТ Укрпошта, що гарантує доступність виплат навіть для мешканців віддалених районів. А решта 25 млрд гривень виплачуються через уповноважені банки.
Не менш важливим є підтримка домогосподарств через житлові субсидії та пільги, які у березні отримали фінансування на суму 4,6 млрд гривень.
На страхові виплати, включно з оплатою лікарняних, виділено 2 млрд грн, з яких 0,8 млрд грн спрямовано безпосередньо на лікарняні.
Державні допомоги та інші соціальні виплати спрямовано 2,2 млрд грн, що включає підтримку сімей, осіб з інвалідністю та інших категорій громадян, які потребують додаткової фінансової підтримки.
Загалом, станом на 10 березня, Пенсійний фонд вже надав 588,4 тисяч послуг особам, які звернулися за допомогою.
Фінансування соціальних виплат у березні 2026: які категорії населення отримають більше
У березні 2026 року для українців зберігаються соціальні стандарти, затверджені у Державному бюджеті на рік.
Мінімальна зарплата лишається на рівні 8 647 гривень
Прожитковий мінімум для різних груп населення не змінюється:
- загальний — 3 209 гривень
- для дітей до 6 років — 2 817 гривень
- для дітей від 6 до 18 років — 3 512 гривень
- для працездатних — 3 328 гривень
- для непрацездатних — 2 595 гривень
Водночас з 1 березня запланована чергова індексація пенсій: більшість пенсіонерів отримають підвищення на 12,1 %.
Це частково компенсує минулорічну інфляцію та зростання цін на товари й послуги. Міністр соціальної політики Денис Улютін зазначив, що багато пенсіонерів досі отримують менше 6 000 грн, тож навіть підвищення не робить їхнє життя повністю комфортним.
Особливу увагу також у березні буде приділено виплатам для непрацездатних членів родин загиблих захисників та захисниць України: мінімальна сума таких виплат з 1 березня становитиме 12 810 грн замість приблизно 8 000 грн.
