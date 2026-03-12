Зеленський доручив виплатити по 1 500 грн: хто саме отримає допомогу у квітні

Сьогодні, 12 березня 2026 року, Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск нових програм державної підтримки, спрямованих на пом’якшення наслідків глобальної енергетичної нестабільності та підтримку найбільш вразливих верств населення.

Після наради з очільницею уряду Юлією Свириденко, першим віцепрем’єром Денисом Шмигалем та представниками профільних міністерств було ухвалене рішення про запровадження двох ключових ініціатив: прямої грошової допомоги та компенсації витрат на пальне.

Пенсіонерам та вразливим групам виплатять по 1 500 грн

Першим етапом підтримки стане програма спеціальних доплат, яку Міністерство соціальної політики має реалізувати вже у квітні. За словами Президента, допомогу отримають щонайменше 13 мільйонів громадян. Йдеться про пенсіонерів та осіб, які отримують державну соціальну допомогу.

Головною особливістю програми є повна відсутність бюрократії: кошти в розмірі 1 500 гривень будуть нараховані автоматично. Система самостійно визначить отримувачів на основі рівня їхніх доходів, забезпечуючи підтримку саме тим, хто її найбільше потребує.

Друга програма розробляється міністерствами економіки та енергетики як пряма відповідь на дестабілізацію світового ринку нафти. Через загострення ситуації навколо Ірану та значне скорочення постачання сировини на глобальні ринки українські водії відчули суттєвий ціновий тиск на АЗС.

Новий механізм підтримки працюватиме через систему кешбеку, що дозволить споживачам дизельного пального, бензину та автомобільного газу отримувати компенсацію частини витрат. Це рішення має стабілізувати внутрішній попит та знизити логістичне навантаження на економіку в умовах воєнного часу та міжнародної енергетичної турбулентності.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко отримала доручення фіналізувати деталі обох програм протягом найближчих 48 годин. Очікується, що повний алгоритм роботи паливного кешбеку та точні критерії автоматичних виплат будуть представлені суспільству вже завтра.

Ці заходи є частиною стратегії швидкого реагування на зовнішні виклики, мета якої — не допустити зниження рівня життя українців через фактори, на які держава не має прямого впливу, але може мінімізувати їхні наслідки.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!