Зеленский поручил выплатить по 1 500 грн: кто получит помощь в апреле

Сегодня, 12 марта 2026 года, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске новых программ государственной поддержки, направленных на смягчение последствий глобальной энергетической нестабильности и поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

После совещания с главой правительства Юлией Свириденко, первым вице-премьером Денисом Шмыгалем и представителями профильных министерств, было принято решение о введении двух ключевых инициатив: прямой денежной помощи и компенсации расходов на топливо.

Пенсионерам и уязвимым группам выплатят по 1 500 грн

Первым этапом поддержки станет программа специальных доплат, которую Министерство социальной политики должно реализовать уже в апреле. По словам Президента, помощь получат не менее 13 миллионов граждан. Речь идет о пенсионерах и лицах, получающих государственную социальную помощь.

Главной особенностью программы есть полное отсутствие бюрократии: средства в размере 1 500 гривен будут начислены автоматически. Система самостоятельно определит получателей на основе уровня их доходов, обеспечивая поддержку именно тем, кто в ней больше всего нуждается.

Вторая программа разрабатывается министерствами экономики и энергетики как прямой ответ на дестабилизацию мирового рынка нефти. Из-за обострения ситуации вокруг Ирана и значительного сокращения поставок сырья на глобальные рынки, украинские водители ощутили существенное ценовое давление на АЗС.

Новый механизм поддержки будет работать через систему кэшбека, что позволит потребителям дизельного горючего, бензина и автомобильного газа получать компенсацию части расхода. Это решение должно стабилизировать внутренний спрос и снизить логистическую нагрузку на экономику в условиях военного времени и международной энергетической турбулентности.

Премьер-министр Юлия Свириденко получила поручение финализировать детали обеих программ в течение ближайших 48 часов. Ожидается, что полный алгоритм работы топливного кэшбека и точные критерии автоматических выплат будут представлены обществу завтра.

Эти меры являются частью стратегии быстрого реагирования на внешние вызовы, цель которой — не допустить снижения уровня жизни украинцев из-за факторов, на которые государство не имеет прямого влияния, но может минимизировать их последствия.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!