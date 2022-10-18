Бедность застала врасплох — на что тратят свои средства украинцы во время войны

Сейчас многие украинцы переживают не лучшие времена. Многие потеряли работу, еще и цены на продукты резко выросли. Так что большое количество украинцев столкнулись с внезапной бедностью.

Экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua исследовал уровень зарплат и доходов украинцев в кризис военного времени. По данным их опроса, каждому третьему украинцу не хватает средств до зарплаты. 36% опрашиваемых утверждают, что это происходит регулярно, а другие 30% говорят, что такое случается время от времени.

Как изменились доходы украинцев

Война в Украине оставила многих людей без работы, на рынке труда образовался самый большой кризис за последние 20 лет. Это повлияло на формирование бюджета людей и их расходы. 25% украинцев тратят на продукты питания до 60% своих средств ежемесячно.

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Такой высокий уровень расходов на еду говорит о низком уровне доходов украинцев. Ведь чем выше доля расходов на еду, тем ниже уровень достатка граждан.

Кто входит в средний класс

Данные Института демографии объясняют: в категорию среднего класса входят граждане, средний месячный доход которых составляет сумму не ниже пяти прожиточных минимумов.

В Украине прожиточный минимум с 1 июля 2022 составляет 2508 грн. То есть средним классом можно считать людей, получающих зарплату не ниже 12 540 грн.

Согласно расчетам Всемирного банка, украинец, который тратит в день менее $5,5, считается бедным. По их данным, люди среднего класса должны тратить не менее $10 на каждого члена семьи в день.

На что украинцы тратят свои средства

Опрошенные граждане ответили, что больше всего средств семейного бюджета тратят на:

транспорт;

медицину;

детей;

одежду и обувь.

На благотворительность и донаты часть зарплаты тратит лишь 28% респондентов. Но это занимает более высокую строчку, чем расходы на образование и выплату кредитов — 26% и 14% соответственно. Из-за тяжелого финансового положения люди начали экономить на досуге, образовании, технике и косметике.

Каждый четвертый украинец тратит на продукты примерно 40%, остальные 14,5% тратят больше половины своего бюджета — более 60%. Для сравнения, американцы и британцы тратят на это 6–7% своего бюджета.

Чтобы не оставаться без копейки в кармане, нужно правильно распоряжаться деньгами. Ранее мы рассказывали, как вести бюджет во время войны.

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