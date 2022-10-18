Економія

Бідність застала зненацька — на що витрачають свої кошти українці під час війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Жовтня 2022, 08:00
Як змінилися доходи українців під час війни — на що витрачають гроші українці
Фото: Pexels

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