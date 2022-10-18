Бідність застала зненацька — на що витрачають свої кошти українці під час війни

Зараз багато українців переживають не найкращі часи. Чимало втратили роботу, ще й ціни на продукти різко зросли. Тож велика кількість українців стикнулася з раптовою бідністю.

Експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua дослідив рівень зарплат та доходів українців під час кризи воєнного часу. За даними їхнього опитування, кожному третьому українцю не вистачає коштів до зарплати. 36% опитуваних стверджують, що це відбувається регулярно, а інші 30% говорять, що таке трапляється час від часу.

Як змінилися доходи українців

Війна в Україні лишила багатьох людей без роботи, на ринку праці утворилася найбільша криза за останні 20 років. Це вплинуло на формування бюджету людей та їхні витрати. 25% українців витрачають на харчові продукти до 60% своїх коштів щомісяця.

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Такий високий рівень витрат на їжу говорить про низький рівень доходів українців. Адже чим вища частка витрат на їжу, тим нижчий рівень достатку громадян.

Хто входить до середнього класу

Дані Інституту демографії пояснюють: до категорії середнього класу входять громадяни, середній місячний дохід яких становить суму, не нижчу за п’ять прожиткових мінімумів.

В Україні прожитковий мінімум з 1 липня 2022 року становить 2508 грн. Тобто середнім класом можна вважати людей, які отримують зарплатню не нижче ніж 12 540 грн.

Згідно з розрахунками Світового банку, українець який витрачає в день менш як $5,5, вважається бідним. За їхніми даними, люди середнього класу мають витрачати не менш як $10 на кожного члена родини в день.

На що українці витрачають свої кошти

Опитувані громадяни відповіли, що найбільше коштів сімейного бюджету витрачають на:

транспорт;

медицину;

дітей;

одяг та взуття.

На благодійність та донати частину зарплати витрачає лише 28% респондентів. Але це займає вищу сходинку, ніж витрати на освіту та виплату кредитів — 26% та 14% відповідно. Через скрутне фінансове становище люди почали заощаджувати на дозвіллі, освіті, техніці та косметиці.

Кожен четвертий українець витрачає на продукти приблизно 40%, інші 14,5% витрачають більш як половину свого бюджету — понад 60%. Для порівняння американці та британці витрачають на це 6–7% свого бюджету.

Щоб не залишатися без копійчини в кишені, треба правильно розпоряджатися грошима. Раніше ми розповідали, як вести бюджет під час війни.

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