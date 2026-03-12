Помощь от Красного Креста в 2026 году: кто может получить деньги и какие суммы выплат

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца — одна из крупнейших гуманитарных организаций в мире. Она оказывает помощь людям, пострадавшим от войн, стихийных бедствий, эпидемий и других кризисов.

С самого начала полномасштабной войны организация реализует в Украине программы финансовой помощи. Часть из них уже завершена, а две продолжают принимать заявки от населения.

Как получить помощь от Красного Креста в Украине — читайте в материале.

Как получить помощь от Красного Креста в Украине: какие программы действуют

В 2026 году действуют две программы, по которым можно получить средства на восстановление жилья или помощь в чрезвычайных ситуациях.

Денежная помощь на восстановление жилья от Красного Креста в 2026 году

С 2024 года Общество Красного Креста Украины предоставляет средства на восстановление поврежденного жилья. Программа помогает людям в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях, чьи дома пострадали из-за войны.

Деньги можно использовать на ремонт крыши, окон, дверей и других основных частей жилья.

Помощь уже получили: 168 семей в Черкасской области, 177 семей в Полтавской области и 31 семья в Кировоградской области.

Сумма выплаты определяется индивидуально — в зависимости от степени повреждения жилья. Общий бюджет программы — почти 13 млн грн. Ее реализуют при поддержке Канадский Красный Крест.

Многоцелевая денежная помощь быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях в прифронтовых регионах

С мая 2025 года Общество Красного Креста Украины предоставляет срочную денежную помощь людям в прифронтовых регионах. Программа действует в Харьковской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях.

Деньги получают семьи, пострадавшие от боевых действий и оказавшиеся в сложной ситуации. По состоянию на ноябрь помощь получили более 1300 семей.

Размер выплаты составляет 10 800 грн на каждого члена семьи — на базовые потребности в течение 3 месяцев после чрезвычайной ситуации.

Программу поддерживают Британский Красный Крест, Норвежский Красный Крест, Датский Красный Крест и Швейцарский Красный Крест.

Как оформить помощь от Красного Креста

Чтобы получить помощь, сначала нужно обратиться в местное отделение Общество Красного Креста Украины.

Там сотрудники организации проводят регистрацию и оценивают потребности семьи. После этого человеку предлагают заполнить анкету или пройти короткий опрос.

Во время проверки учитывают состав семьи, уровень доходов, возможные повреждения жилья и другие проблемы, а также то, относится ли человек к уязвимым категориям населения.

Если вы соответствуете условиям программы, вас могут включить в список получателей помощи. После этого денежную выплату перечислят на банковскую карту или предоставят другим способом.

Телефон горячей линии Красного Креста в Украине: 0 800 332 656.

