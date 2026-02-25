Помощь от ЮНИСЕФ многодетным семьям 2026: кому выплачивают и можно ли сейчас подать заявку

UNICEF проводит кмасштабную программу помощи семьям с детьми в Украине, которая предусматривает денежные выплаты для тех семей, которые оказались в сложных обстоятельствах.

Какая будет помощь многодетным семьям от UNICEF в 2026 году — актуальная информация в материале.

Помощь от UNICEF многодетным семьям 2026: продолжается выдача средств тем, кто уже зарегистрировался

В настоящее время помощь от UNICEF получают те семьи, которые успели зарегистрироваться в период с сентября 2025 года. Сейчас их заявки обрабатываются, и предоставляется денежная помощь в размере 19 400 гривен.

Программа действовала в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. По каждой области срок подачи заявок был разный. Регистрацией занималась местная власть.

На помощь могли подаваться семьи с детьми, которые проживают в 10-километровой зоне вдоль линии фронта в этих областях.

А также домохозяйства с детьми в зоне от 10 до 50 километров. В этой зоне помощь от UNICEF получают только многодетные семьи, семьи, где есть ребёнок с инвалидностью, и семьи, где детей воспитывает один из родителей.

На сегодняшний день регистрация на помощь UNICEF не проводится. Заявки на денежные выплаты фонд UNICEF пока не принимает.

Помощь от UNICEF многодетным семьям 2026: перспективы новых выплат

На сайте UNICEF есть анонс программ помощи украинцам в 2026 году. Организация обращает внимание, что с апреля 2025 года атаки на Украину усилились, а важная инфраструктура сильно разрушена. Из-за этого страдают дети и ухудшаются условия жизни семей. По исследованиям UNICEF:

В 2026 году помощи будут нуждаться около 10,8 миллиона человек в Украине, среди которых 2,2 миллиона детей, 3,8 миллиона внутренне перемещённых лиц и почти 546 000 украинских беженцев в соседних странах.

UNICEF готова предоставить жизненно важную помощь, чтобы защитить детей и восстановить основные услуги в наиболее пострадавших регионах Украины.

А также поддержать страны, принимающие беженцев, чтобы дети могли учиться, получать защиту и психологическую поддержку.

Для этого в 2026 году UNICEF требуется 387,9 млн долларов США, из них 350 млн на Украину и 37,9 млн на беженцев, чтобы обеспечить помощь, поддерживать услуги, укреплять системы и быть готовыми реагировать на новые потребности.

Это не гарантированные суммы для выплат — это то, что UNICEF запрашивает или планирует привлечь от доноров для реализации программ в 2026 году.

Получила ли организация эти средства или ещё нуждается в спонсорском финансировании, на официальном сайте UNICEF информации пока нет.

Все вопросы можно уточнить через горячую линию UNICEF в Украине: бесплатно 0 800 600 017.

