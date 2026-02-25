Допомога від ЮНІСЕФ багатодітним сім’ям 2026: кому виплачують і чи можна зараз подати заявку

UNICEF проводить велику програму допомоги сім’ям з дітьми в Україні, яка передбачає грошові виплати для тих родин, які опинилися у складних обставинах.

Якою буде допомога багатодітним сім’ям від UNICEF у 2026 році — актуальна інформація у матеріалі.

Допомога від ЮНІСЕФ багатодітним сім’ям 2026: триває видача коштів тим, хто вже зареєструвався

Наразі допомогу від ЮНІСЕФ отримують ті сім’ї, які встигли зареєструватися в період з вересня 2025 року. Зараз їхні заявки опрацьовують і надають грошову допомогу у розмірі 19 400 гривень.

Програма діяла у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. По кожній області термін подачі заявок був різний. Реєстраціями займалася місцева влада.

На допомогу могли подаватися родини з дітьми, які проживають у 10-кілометровій зоні вздовж лінії фронту у цих областях.

А також домогосподарства з дітьми у зоні від 10 до 50 кілометрів. У цій зоні отримують допомогу від ЮНІСЕФ лише багатодітні родини, родини, де є дитина, яка має інвалідність, та родини, де дітей виховує один з батьків.

На сьогоднішній день реєстрація на допомогу ЮНІСЕФ не проводиться. Заявок на грошові виплати фонд ЮНІСЕФ поки не приймає.

Допомога від ЮНІСЕФ багатодітним сім’ям 2026: перспективи нових виплат

На сайті ЮНІСЕФ є анонсування програм допомоги українцям у 2026 році. Організація звертає увагу, що з квітня 2025 року атаки на Україну посилилися, а важлива інфраструктура сильно зруйнована. Через це страждають діти та погіршуються умови життя родин. За дослідженнями UNICEF:

У 2026 році допомоги потребуватимуть близько 10,8 мільйона людей в Україні, серед яких 2,2 мільйона дітей, 3,8 мільйона внутрішньо переміщених осіб і майже 546 000 українських біженців у сусідніх країнах.

UNICEF готова надати життєво важливу допомогу, щоб захистити дітей і відновити основні послуги у найпостраждаліших регіонах України.

А також підтримати країни, що приймають біженців, щоб діти могли навчатися, отримувати захист і психологічну підтримку.

Для цього у 2026 році UNICEF потрібно 387,9 млн доларів США, з них 350 млн на Україну та 37,9 млн на біженців, щоб забезпечити допомогу, підтримувати послуги, зміцнювати системи та бути готовими реагувати на нові потреби.

Це не гарантовані суми для виплат — це те, що UNICEF запитує або планує залучити від донорів для реалізації програм у 2026 році.

Чи отримала ці кошти організація, чи ще потребує спонсорського фінансування, наразі на офіційному сайті ЮНІСЕФ інформації немає.

Усі питання, що цікавлять, можна уточнити через гарячу лінію UNICEF в Україні: безкоштовно 0 800 600 017.

