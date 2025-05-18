Декларация о миссии и автоматических переводах — что поможет тебе сэкономить

Во всякое время года, при различных экономических ситуациях для украинцев всегда будет актуальным вопрос: как можно экономить больше?

Казалось бы, с чего экономить? Ведь вопрос зарплаты сейчас очень болезненный для большинства украинцев. Что ж, мы наткнулись на статью NYT: эксперты рассказали, откуда можно высвободить средства, даже когда, кажется, пояса уже затянуты.

Об этом, а также где можно хранить сбережения, рассказываем дальше по материалам NYT.

Как сэкономить средства

Автор книги Деньги для пар Рамит Сети рекомендует начать с проверки своего бюджета на несущественные расходы. Это позволит сократить лишнее.

К примеру: если ты постоянно обедаешь вне дома, возможно, есть смысл уменьшить количество таких походов.

Если со средствами сейчас есть проблемы, доход нестабильный, лучше отложить большие покупки.

Чтобы было легче отказываться от чего-то привычного, требующего постоянных расходов, составь так называемую Декларацию о миссии. Это напоминание можно оформить в “документ” или ящик для хранения — опирайся на то, что ближе тебе и твоей семье.

Это будет напоминать, что сокращение расходов преследует более широкую миссию.

В то же время эксперт говорит: если ты выплачиваешь ипотеку, можешь временно прекратить это делать при низкой процентной ставке. Так ты скорее соберешь деньги и выплатишь всю сумму.

Как только ты определишь, какую сумму будешь экономить, автоматизируй переводы со своего счета на отдельный для экстренных случаев, — говорит Рамит Сети.

Во-первых, так ты не будешь забывать о переводе, а во-вторых — у тебя не будет возможности раз или два упустить этот момент ради неожиданных расходов.

Где хранить деньги

Рамит Сети советует хранить деньги не в слишком доступном месте. Вместе с тем, лучше, чтобы ты имел (-а) возможность снять средства, если экстренный случай действительно наступит.

Если хочешь положить средства в банк или фонд, учитывай инфляцию, обычно ставки перекрывают ее.

А вот когда ты отложишь существенную сумму, часть можно инвестировать, чтобы деньги начали приносить доходность.

Экстренные сбережения предназначены для душевного спокойствия, — заключает эксперт, поэтому инвестировать часть своих резервов или хранить их полностью наличными, это личное решение.

А вот в чем лучше хранить деньги и стоит ли покупать сейчас золото, мы рассказывали в нашем другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.