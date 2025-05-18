Декларація про місію та автоматичні перекази — що допоможе тобі заощадити

У всяку пору року, за різних економічних ситуацій для українців завжди буде актуальним запитання: як можна заощаджувати більше коштів?

Здавалося б, з чого заощаджувати? Адже питання зарплатні нині дуже болюче для більшості українців. Що ж, ми наткнулися на статтю NYT: експерти розповіли, звідки можна вивільнити кошти, навіть коли здається, що паски вже затягнуто.

Про це, а також де можна зберігати заощадження, розповідаємо далі за матеріалами NYT.

Як заощадити кошти

Автор книги Гроші для пар Раміт Сеті рекомендує почати з перевірки свого бюджету на несуттєві витрати. Це дасть можливість скоротити зайве.

Наприклад: якщо ти постійно обідаєш поза домом, можливо, є сенс зменшити кількість таких походів.

Якщо з коштами зараз є проблеми, дохід є нестабільним, краще відкласти великі покупки.

Щоб було легше відмовлятися від чогось звичного, що вимагає постійних витрат, склади так звану Декларацію про місію. Це нагадування можна оформити у “документ” чи скриньку для збережень — спирайся на те, що ближче саме тобі та твоїй сімʼї. Це нагадуватиме, що скорочення витрат має на меті ширшу місію. Водночас експерт каже: якщо ти виплачуєш іпотеку, можеш тимчасово припинити це робити за умови низької відсоткової ставки. Так ти швидше збереш кошти та виплатиш всю суму. Щойно ти визначиш, яку суму будеш заощаджувати, автоматизуй перекази зі свого рахунку на окремий для екстрених випадків, — каже Раміт Сеті. По-перше, так ти не забуватимеш про переказ, а по-друге — у тебе не буде можливості раз чи два пропустити цей момент задля неочікуваних витрат.

Де зберігати гроші

Раміт Сеті радить зберігати гроші не в надто доступному місці. Разом з тим, краще, аби ти мав (-ла) можливість зняти кошти, якщо екстрений випадок дійсно настане.

Якщо хочеш покласти кошти у банк чи фонд, враховуй інфляцію — зазвичай ставки перекривають її.

А ось коли ти відкладеш суттєву для себе суму, частину можна інвестувати, аби гроші почали приносити прибутковість.

Екстрені заощадження призначені для душевного спокою, – висновує експерт, тому чи інвестувати частину своїх резервів, чи зберігати їх повністю готівкою, це особисте рішення.

А ось у чому краще зберігати кошти та чи варто купувати зараз золото, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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