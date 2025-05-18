Економія

Декларація про місію та автоматичні перекази — що допоможе тобі заощадити

Вікторія Мельник, журналістка сайту 18 Травня 2025, 13:00
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Фото Pexels
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