Быстро и просто: как узнать личный счет в Нафтогазе

Украина стремится к диджитализации и изменениям в бюрократии. Для этого многие учреждения переходят от варианта физических документов до электронных. Таким образом, украинцам больше не нужно выстаивать длинные очереди, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

Однако иногда возникают сложности с получением некоторых данных. К примеру, чтобы оплатить услуги Нафтогаза, нужно ввести свой номер личного счета.

Как узнать номер личного счета в Нафтогазе, рассказываем дальше.

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Как узнать личный счет: Нафтогаз

Для того чтобы узнать свой личный счет в Нафтогазе, стоит позвонить оператору Нафтогаза или зайти на сайт Нафтогаза и ввести свой ЕІС-код.

ЕІС-код можно узнать двумя способами:

в предыдущей квитанции найди под строкой о счете за газ ищи код из 16 знаков (букв и цифр, например: 56ХМ32А54212345А);

позвони в Нафтогаз по номеру 7104 и узнай свой ЕІС-код.

После получения своего кода, ты можешь ввести его в соответствующем поле на сайте Нефтегаза или позвонить по тому же номеру и узнать номер личного счета.

А о том, как получить личный счет в Нафтогазе, мы писали раньше: читай подробную инструкцию в материале.

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