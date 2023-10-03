Швидко й просто: як дізнатися особовий рахунок в Нафтогазі

Україна прагне до диджиталізації та змін в бюрократії. Для цього багато установ переходять з варіанту фізичних документів до електронних. Таким чином, українцям більше не треба вистоювати довгі черги, аби заплатити за комунальні послуги тощо.

Однак інколи виникають складнощі з отриманням деяких даних. Наприклад, щоб оплатити послуги Нафтогазу, потрібно ввести свій номер особового рахунку.

Як дізнатись номер особового рахунку в Нафтогазі, розповідаємо далі.

Зараз також дивляться

Як дізнатися особовий рахунок: Нафтогаз

Для того, щоб дізнатися свій особовий рахунок у Нафтогазі, варто зателефонувати оператору Нафтогазу або зайти на сайт Нафтогазу та ввести свій ЕІС-код.

ЕІС-код можна дізнатися двома способами:

у попередній квитанції знайди під рядком про рахунок за газ код з 16 знаків (букв та цифр, наприклад: 56ХМ32А54212345А);

зателефонуй у Нафтогаз за номером 7104 та дізнайся свій ЕІС-код.

Після отримання свого коду, ти можеш ввести його у відповідному полі на сайті Нафтогазу, або зателефонувати за тим же номером та дізнатися номер особового рахунку.

А про те, як отримати особовий рахунок в Нафтогазі, ми писали раніше: читай детальну інструкцію у матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.